Letta in tv: “Elezioni anticipate? La tentazione ci sarebbe, ma avanti con questo governo” Giravolte a GOGO. Il segretario dem: “Abbassare le tasse sul lavoro per avere più soldi in busta paga”. E propone modifiche al ddl Zan con il plauso di Italia viva

Davvero Letta ha la tentazione di andare al voto anticipato? Credo, mi auguro, che sia una battuta e che stia scherzando; non penserà davvero di poter vincere le elezioni politiche in retromarcia, come è accaduto alle suppletive di Siena. Letta arriva troppo spesso in ritardo, come sulla legge Zan che ora è disposto a modificare. Meno male che c’è Draghi, persona seria e competente che non scherza mai, che sa quello che vuole e lo ottiene.

SI! Le parole di Letta mi lasciano basito. Perchè sono segno di una incompleta, ancor che tardiva, comprensione della realtà. Si rende conto dell’attuale caos amministrativo e giudiziario, i conflitti di competenze tra Stato e Regioni, le leggi farraginose, l’assenza di serie riforme strutturali, e delle crisi economiche e sociali acuite o generate dal Covid? “Elezioni ANTICIPATE? La tentazione ci sarebbe, ma avanti con questo governo, che sta facendo BENE”. “Elezioni anticipate”? A fare che, e soprattutto meglio, e con quali idee? E con chi? Col debito alle stelle, col colabrodo di partiti populisti che si ritroviamo (compreso il PD), coi leaders “teratera” alla Salvini e Meloni, con parte della classe politica eletta per grazia ricevuta, col sindacato in mano ad uno che ha la 3a media, ecc. ecc.? “Avanti con questo governo, che sta facendo bene”? Bontà sua, ma quanto è generoso… Perchè solo bene, e non MOLTO bene? Malgrado i continui ostacoli che lui e i suoi alleati gli frappongono, e la confusione che creano nell’elettorato con le loro dichiarazioni giornaliere fuori tema. Che Enrico pensi invece a trovarsi e allearsi con gente capace, da presentare per il futuro. Perchè con quello che ha, mai vincerà le elezioni.

Letta dovrebbe proporre qualcosa di concreto agli elettori prima di pensare alle elezioni. All’infuori di battute e slogan il Segretario PD non ha idee e nemmeno coraggio di affrontare temi caldi come l’evasione fiscale vera sciagura italica, oltre ciò detto! COSA SERVE PER RIFORMARE E STABILIZZARE L’ITALI.È molto semplice, e lo avevamo scritto più di un anno fa, ma per molti non è chiaro: ciò che sta accadendo è la creazione di un polo liberale di centro e di un partitone che raccolga la maggioranza Draghi escludendo grillini, Salvini e Melini. Per questo stanno creando una legge elettorale adatta, mentre Di Maio prova la carriera dello scrittore partendo non si sa perché dell’autobiografia a 35 anni ( che vita degna di essere raccontata…)

