Finalmente uno statista……. merce rara di questi tempi

Draghi avvisa i partiti: senza accordo i soldi per le tasse congelati. Settimana decisiva per la manovra. Sulle pensioni ipotesi 64 anni fissa per quota 102, 103 e 104

Al momento l’opzione è data al 50%, ma il fatto che sia stata già messa in conto mette ben evidenza un dato di fondo: Mario Draghi non vuole perdere tempo sulla manovra. L’opzione è quella che sta circolando nelle ultime al Tesoro e a palazzo Chigi: se i partiti di maggioranza alzeranno le loro bandierine sull’utilizzo degli 8 miliardi a disposizione per il taglio delle tasse, rendendo di fatto impossibile arrivare a un’intesa, allora i soldi finiranno in un Fondo no verrà tagliuzzato in mille rivoli per interessi partitici personali. Verranno Congelati. Si deciderà cosa farne in un secondo momento, che potrebbe essere anche il passaggio parlamentare della legge di bilancio, ma intanto si procede, si approva la manovra, non si perdono ancora giorni a discutere e a litigare. Insomma i giochi non si riaprono, tantomeno i saldi già inviati a Bruxelles con il Documento programmatico di bilancio.