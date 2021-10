“Hanno il viso come il c..o” (cit. Giachetti) E VA BENE, VA BENE, VA BENE, VA BENE COSI’.

E VA BENE, VA BENE, VA BENE, VA BENE COSI’.

E’ un Letta sereno quello che racconta di avere chiesto a Zan di “verificare le condizioni per alcune modifiche al suo disegno di legge” per non rischiare una bocciatura in Senato. Dai e dai i capoccioni ci sono arrivati.

Oggi i laudatores a gettone magnificano la concretezza e responsabilità del segretario PD. Quelli che quattro mesi fa vomitavano odio su Renzi, che proponeva di fare allora la stessa cosa, adesso tacciono. Troveranno poi il modo di uscirsene col classico “ha stato Renzi”, che strappa sempre l’applauso del pubblico a grana grossa.

La regola della bassa politica è sempre quella: impedisci di far fare agli altri quello che va fatto, ma che non sai o non riesci a fare tu.

Con Renzi in particolare funziona così. Lui propone una cosa sensata e subito si alza il coro monocorde del diniego scandalizzato, seguono insulti e calunnie da parte della (fur)fanteria che assalta alla baionetta, mentre le tricoteuses sferruzzano fake di ogni colore. Poi, dopo qualche mese, si fa come aveva proposto, basta che non risulti che sia stata una sua idea. Volete un elenco? E’ assai lungo.

Allora Renzi dichiarò “tranquilli, tra qualche mese faranno così, così e così. Vedrete che dopo le elezioni di ottobre verranno a più miti consigli. Peccato che nel frattempo perderemo mesi invece di avere una buona legge”. Detto fatto.

Nel caso specifico l’aveva ripetuto quando improvvisamente il PD decise, con grande incazzatura a stento repressa della sora Cirinnà, che sarebbe stato meglio rimandare in autunno la votazione del povero Zan (inteso come testo). “Uno slittamento per colpa di Renzi”, disse la querula, “Ma in autunno riprenderemo esattamente dove abbiamo lasciato”. In realtà si erano cacciati da soli in un cul de sac e l’unico modo per uscirne era prendere tempo per convincersi di dover trattare, a cominciare dai loro stessi oppositori interni. altro che Renzi! Si riprende trattando coi moderati della destra.

Nel frattempo altri sono stati offesi e discriminati, qualcuno è stato malmenato, insomma è continuata la solita storia, mentre ora la compagnia cantante fa finta di niente e fischietta “ma che ce frega, ma che ce mporta”, aggiungo io “se Letta ar vino cià messo l’acqua”. In Spagna si chiama “tinto de verano”, versione inacquarita della sangrilla, concessa d’estate anche ai bambini delle famiglie educativamente poco commendevoli.

Ma Renzi è un genio della politica, o i suoi avversari, tanto più bravi e simpatici, al confronto sono in realtà delle mezze calzette bucate? Vi basta insolentirlo per non far vedere il dito che vi sbuca di fuori?

"Hanno il viso come il c..o" (cit. Giachetti) E VA BENE, VA BENE, VA BENE, VA BENE COSI'.

