Questa volta ci arrabbiamo davvero! ORA SERVE Pensate anche ai pensionati

Questa volta ci arrabbiamo davvero!

Siamo alla svolta della Rinascita del Paese Italia . L’economia riprende alla grande ma non cresce il lavoro e le retribuzione dei lavoratori tenendo ancora congelati le pensioni degli ex lavoratori pubblici e privati. Pensioni che non superano il limite della decenza. Pensionati divisi in minime, medie ed alte . Un principio che lascia i minimi nella povertà e consente a coloro i quali non lavorano di avere un sostegno economico che supera l’importo di un pensionato che ha versato contributi per tutta la durata del lavoro e stranamente continuano a pagare Imposte e tasse con trattenute oltre il 40% dell’importo lordo. Pensioni che non superano le mille euro al mese che continuano a pagare tasse per rifiuti solidi urbani, luce gas e quant’altro costretti a mangiare il minimo e indispensabile. Categorie che percepiscono una pensione lorda tra i 25000 fino ai 28000 annui che non sono tra i poveri e neanche tra le categorie medie. Bisogna chiedersi i pensionati sono persone civili come gli altri o gente destinata a morire? Bisogna fare capire ai politici che chi non .ha diritti non ha obblighi. Chi non è considerato non ha voglia di andare a votare e questo spiega e dimostra perché molti rimangono a casa e preferiscono non esprimere preferenze per politici che non lo meritano.

Questo deve essere un appello è un richiamo al presidente del Consiglio Draghi di sanare questa brutta situazione dei pensionati esonerando tutti quei pensionati ai minimi e fino a 28000 euro lordi annui di non dovere pagare tasse e imposte superiori ad altre categorie di lavoratori che sfuggono regolarmente al fisco e ottengono privilegi non meritati. Bisogna che i cittadini capiscano che tutti dobbiamo contribuire alla crescita del Paese e che non si può sperperare risorse economiche con reddito di cittadinanza per gente che non lavora e che in gran parte non ha voglia di lavorare. I pensionati prendono una retribuzione che hanno maturato per contributi che loro stessi hanno versato. I pensionati hanno una dignità e meritano rispetto sia dalle istituzioni che da tutti i cittadini. Questo appello dei pensionati è’ rivolto a coloro i quali sono impegnati nella riforma fiscale e del lavoro.