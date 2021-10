Ma chi finanzia il fatto quotidiano, a parte i tanti soldi ricevuti da Conte? Chi finanzia questo squallido quotidiano che vive di gissip come il Grand hotel di un tempo, certamente più dignitoso?

IL FALSO QUOTIDIANO

Continua la campagna di falsità del gruppo editoriale Cairo contro Renzi, che incassa continui risarcimenti a seguito delle querele sporte contro i diffamatori seriali.

Qui Alessio De Giorgi, portavoce web di Italia Viva, spiega che non è vero, come scrivono e riferiscono i bugiardi quotidiani, che Renzi abbia chiesto l’immunità parlamentare, che oltretutto è stata abolita da anni, ma solo il rispetto delle procedure di legge da parte dei PM sul, così detto, “caso Open”..

La legge è uguale per tutti tranne che per Renzi?

Ma Travaglio lo sai che l’autorizzazione a procedere e’ stata abolita dall’art.68 costituzione. Oggi il parlamentare non può essere arrestato ne’ intercettato senza l’ autorizzazione della camera a cui appartiene. Quindi Matteo ha chiesto se i giudici hanno rispettato la cost. Travaglio studia che è meglio e non raccontare frottole. Ok ormai siamo a livelli di stalkeraggio. I giornalai del Falso Quotidiano sono gli stalker di Matteo Renzi. Per cui da ora in poi non farei più solo azioni risarcitorie in sede civile…ma anche denunce in sede penale. Flatulenza Quotidiana non si smentisce e colleziona figure da idiota. Solo i boccaloni che leggono questa carta straccia (neanche carta igienica) possono credere alle idiozie stampate. Peccato che la nullità del conte2 abbia garantito il prestito di 2,5 mln. a questo fogliaccio a nome di noi italiani e che i nostri figli e nipoti pagheranno fra 30 anni, visto che il travaglio li avrà preceduti nell’altro mondo.

TRAVAGLIO E IL FALSO QUOTIDIANO ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo