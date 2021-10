Le reazioni alla bocciatura del ddl Zan

Le reazioni del PD

Simona Malpezzi. “Oggi è una giornta triste”. “L’applauso di una parte del Senato conferma che la destra non ha mai voluto approvare una legge contro i crimini di odio e le discriminazioni. Oggi è una giornata triste. Ma quello che più colpisce è che chi diceva di voler discutere di diritti ha oggi imposto il voto segreto, decidendo di affossare una legge che tutelava i diritti delle persone”. Lo dice la senatrice del pd simona malpezzi, presidente dei senatori dem”.

Francesco Boccia: “Vergogna”. “Trova le differenze: 1. Salvini, su ddl Zan sconfitta arroganza Pd e M5S; 2. Faraone, arroganza Letta e divisioni M5s hanno fatto saltare legge. Spero solo che di fronte allo specchio e alla propria coscienza provino un pò di vergogna”.

Barbara Pollastrini: “Non rinunciamo”. “Dispiacere e amarezza. Chi ha colpito la legge Zan ha tradito la fiducia di ragazze e ragazzi. Lo sventolato successo delle destre e di altri manovratori è solo più solitudine per famiglie e persone. Sono convinta che cuore e intelligenza del Paese siano più grandi di calcoli e conservatorismi. Oggi sembra difficile dirlo ma non rinunciamo! So quanto sia infinita la battaglia per i diritti umani e però mi dico che Pd e progressisti esistono per questo”.

Alessia Morani. “Meloni e Salvini lontano dal paese reale”. “Meloni e Salvini che esultano per l’affossamento della legge Zan sono lontani anni luce dal paese reale. Dopo avere lisciato il pelo ai NoVax ora si dedicano agli omofobi. Che vergogna per il nostro paese, ultimo in Europa a non avere una legge contro l’omotransfobia”.

Pina Picierno. “Brutta pagina per il Parlamento” “Oggi il parlamento ha scritto una delle più brutte pagine della recente storia repubblicana. A prevalere sono state paura e conservazione, non progresso di diritti e libertà. Si faccia il possibile per riparare questa vergogna. Il paese è molto più avanti e vuole il #ddlZan”.

CINQUE STELLE

Giuseppe Conte: “Passo indietro”. “Quella di oggi non è una pagina bella della nostra storia perché stiamo parlando di un provvedimento contro le discriminazioni per l’orientamento sessuale. Quindi questo voto, secondo me, registra un passo indietro del Parlamento rispetto alla maturità del Paese”.

LeU

Francesco Laforgia: “Un disastro annunciato” .Tra le urla festanti della destra, il ddl sul contrasto all’omolesbobitransfobia, alla misoginia e all’abilismo è definitivamente archiviato. Un disastro annunciato, che porta il nome anche di coloro che hanno assecondato l’ostruzionismo della destra, fino all’ultimo giorno”.

GLI ARTISTI

Fedez: “Il paladino dei diritti è in Arabia”. “Ma il Renzi che si proclamava paladino dei diritti civili è lo stesso che oggi pare sia volato in Arabia Saudita mentre si affossava il Ddl Zan? Per celebrare la libertà di parola organizziamo una partitella a scarabeo con Kim Jong-un? Gran tempismo. Comunque bravi tutti”.

FORZA ITALIA

Luigi Vitali: “Una farsa tra parole e fatti”. “Oggi è andata in scena la farsa di chi a parole voleva difendere diritti e diversità ma nei fatti ha lavorato per affossare il disegno di legge Zan”.

Elio Vito. “Sorprese schifose”. ‘Vergognose, schifose e ignobili le sorprese sul ddl Zan. No, non voglio lasciare Forza Italia, per adesso no. Io dubito sempre, cogito ergo sum”.

Licia Ronzulli. “Testo divisivo” “Chi ha forzato la mano e ha voluto insistere su un testo divisivo, rifiutando qualsiasi compromesso per migliorarlo, adesso deve avere il coraggio di assumersi la responsabilità di aver negato una legge a chi la aspetta a da tempo. Abbiamo provato in tutti i modi a cercare un confronto per scrivere una buona norma ed evitare questo affossamento, ma l’ostinazione, la prepotenza e l’arroganza della sinistra hanno vanificato tutti i nostri sforzi. Chi ha portato a questa debacle ci metta la faccia!”.

LEGA

Matteo Salvini:”Pd E 5S hanno calato la maschera”. “Non hanno voluto sentire ragioni. Oggi hanno calato la maschera Pd e M5S, gli interessava agitare la bandiera ma l’hanno dovuta mettere nell’armadietto”.

+EU

Emma Bonino: “Imperfetto ma doveva passare”. “Sul ddl zan, come temevo, l’iter si è bloccato. L’aula del senato ha infatti votato a scrutinio segreto a favore della cosiddetta ‘tagliola’ chiesta da lega e fdi. Io ho votato contro perchè, pur ritenendo il ddl zan imperfetto, sarebbo dovuto andare avanti”.

IV

Luciano Nobili: “I franchi tiratori in PD e 5S”. “Sulla tagliola al Senato Iv ha votato contro. Come ogni volta che c’è stato un voto alla camera o al senato @ItaliaViva ha votato a favore del #DDLZan. I franchi tiratori vanno cercati tra le fila di PD e M5S. La responsabilità politica del fallimento, invece, è tutta sulle spalle di chi ha voluto il muro contro muro”.

Lucia Annibali: “Oggi è stata scritta una brutta pagina”.”Pd e 5Stelle hanno voluto affossare una legge che poteva cambiare in meglio la vita di tante persone”.

GLI ATTIVISTI

Francesca Pascale (ex FI): “La classe dirigente fa acqua”. “Lo stop al ddl Zan non è colpa di un partito o di un altro. Penso che tutta la classe dirigente di questo Paese fa acqua da tutte le parti francamente. Anche quella parte che ha voluto e vuole il ddl Zan non è stata capace di raggiungere la maggioranza di questo Paese per una mancanza di comunicazione o per una comunicazione stridente. Sta di fatto che tutte quelle persone che si aspettano una legge per vivere tranquille e serene in un Paese civile fino a prova contraria non possono farlo”.

Mario Mieli:”Non ci fermeremo”. “Quello che è successo oggi in Senato farà ancora di più compattare il movimento Lgbt per portare avanti le nostre battaglie, le nostre rivendicazioni, come abbiamo sempre fatto in questi anni. Non ci facciamo sconfiggere da quello che è successo oggi, ovvero dai giochi parlamentari, noi non ci arrendiamo e non arretriamo di una virgola”.

