Rottura tra governo e sindacati. La lettera di Elsa Fornero a Landini sulla riforma delle pensioni

L’ex ministra sulla Stampa si rivolge al leader della Cgil, chiedendogli di prendere esempio da Lama e ricordandogli che è con le scelte impopolari che si aiutano i giovani

«Gentile Landini». Comincia così la lettera aperta che l’ex ministra del Lavoro Elsa Fornero scrive sulla Stampa rivolgendosi al segretario della Cgil Maurizio Landini a proposito della riforma delle pensioni, su cui ieri sindacati e governo non hanno trovato un accordo in vista del varo della legge di bilancio. Dopo ore di tensione e scontri, oggi riprendono le discussioni. Ma le sigle sindacali minacciano lo sciopero generale contro l’esecutivo se si dovesse prospettare un ritorno alla riforma che porta il nome della professoressa Fornero con l’innalzamento dell’età pensionabile a 67 anni.

L’ex ministra ricorda a Landini Luciano Lama e la necessità, a volte, anche di scelte impopolari. «Lei conosce meglio di me la condizione dei giovani nell’Italia di oggi», scrive Fornero. Che ricorda il tasso di disoccupazione giovanile tra i più alti d’Europa, l’alta percentuale di abbandono scolastico, il gap di preparazione dei ragazzi italiani nei confronti internazionali, la quota molto bassa di laureati. «I nati intorno alla metà del secolo scorso hanno contribuito, con il loro lavoro e i loro sacrifici, a una crescita economica sostenuta, ottenendone un rapido miglioramento della propria condizione di vita», scrive Fornero. «Poi la tendenza si è indebolita e oggi risulta addirittura invertita per le generazioni più giovani, spesso costrette a cercare altrove le opportunità che non trovano». Qualche numero: tra il 2008 e il 2020 all’incirca un giovane (25-34 anni) su sedici è ufficialmente emigrato. «E non possiamo stupircene: in Italia è maggiore la precarietà del lavoro e quindi le retribuzioni sono discontinue e piuttosto basse mentre l’incidenza della povertà (specie nelle famiglie con bambini) è più elevata che nelle altre classi d’età». Ecco perché «è difficile formarsi una famiglia, fare piani per avere figli e acquistare una casa».

In sintesi, tutti i dati mostrano «divari crescenti tra le generazioni ma a questo quadro devastante la politica sembra solo marginalmente interessata: i giovani sono una minoranza e per giunta votano meno dei loro genitori e nonni», scrive Fornero. Secondo l’ex ministra, questo è «il risultato di una progressiva riduzione del lavoro, sia quantitativa con un tasso di occupazione tra i più bassi d’Europa, sia qualitativa, con la produttività media che ristagna anziché crescere», ma anche della «scarsa connessione dell’occupazione con il grado di istruzione, con il merito e le prospettive di crescita professionale».

Certo, aggiunge, «sono mancati gli investimenti, soprattutto pubblici (la politica preferisce la spesa corrente); la globalizzazione ha spostato la produzione in aree un tempo assenti dalle catene internazionali del valore; e poi ci sono state la crisi finanziaria, la Grande Recessione, la pandemia». Ma la domanda è: «Perché tutto ciò ha finito per gravare soprattutto sui giovani?».