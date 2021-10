*Di responsabilità, voti e sindromi psichiatriche*Una classe dirigente inetta, un partito che calerà con l’indice di mortalità di chi crede ancora di votare Berlinguer e che invece ha Letta, Cirinnà e Zan e qui il problema! ora. Nessun complottismo. Il Pd sapeva che non c’erano i voti: a volerla così non sarebbe mai passata neanche con l’aiuto di Cher. Se si voleva, si poteva tornare in commissione e andare a trattativa sul testo. Quello del voto segreto è stata un’operazione kamikaze

Il Ddl Zan così come lo conosciamo oggi non esiste più. Lo ha deciso il Senato della Repubblica che ha votato per la cosiddetta tagliola voluta da Lega e Fdi, un modo per saltare a piè pari la discussione sugli articoli del disegno di legge. Lo scarto della consultazione segreta: appena 23 voti (15 di Italia Viva, gli altri sono le talpe dell’ultimo minuto).

La responsabilità di tutto questo non appartiene alla Destra (mistificatrice e bugiarda) ma allo stesso Pd. Possibile che solamente Enrico Letta non sapesse che non c’erano i voti? Eppure tutti ne eravamo consapevoli. Lo sapeva anche Alessandro Zan che ho intervistato non più tardi di dieci giorni fa. E adesso la comunità Lgbt+ grida alla vergogna. Cosa ci aspettavamo? Che Italia Viva tornasse sulle proprie intenzioni di voto, così, perché è morta Raffaella Carrà? Non mistifichiamo la realtà: il Pd oggi ha portato in Senato una legge per la quale non aveva i voti. Soltanto un’intervento divino (ovvero quello di Cher) avrebbe potuto cambiare il destino del disegno di legge. Insomma, sapevamo che avrebbe perso ma l’abbiamo provata.

Cerchiamo di non scandalizzarci e andiamo al sodo: il Pd spieghi qual è il gioco. Perché se l’idea era quella di ricominciare da capo, ci siamo riusciti perfettamente. Oppure il piano era di riqualificare i perimetri di centrodestra e centrosinistra? Si voleva forse dimostrare che Renzi vota come Salvini e Meloni e quindi non “è di qua ma di là”?

Quale sia il motivo, tutte queste bilancine sono fatte sulle spalle e sulla pelle delle persone, dei contribuenti, degli elettori, degli attivisti, delle persone che lottano.

Mentre ascoltavo la discussione in aula ho avuto una specie di astrazione da me. Ho visto un uomo che guardava una discussione su un tema che neanche dovrebbe esistere in natura. Perché, possiate pensarla in un modo o in un altro, chi picchia una persona perché gay o trans o disabile compie un gesto peggiore di uno che picchia un uomo per un parcheggio.

E poi ci sono gli omosessuali di destra, gli irrisolti che vivono in una costante sindrome di Stoccolma. Queste persone, non lo nego, mi fanno tenerezza. Non riesco proprio a capire come facciano a rimanere all’interno di un partito quando esistono personaggi che affermano “da madre di una bambina, non voglio che questo Ddl Zan sia un’istigazione all’omosessualità e al transgender”. Lo ha detto la senatrice Maria Saponara la quale, oltre a insinuare il fatto che c’è qualcosa di male a essere Lgbt+, dà dimostrazione di essere in completa malafede (perché o non ha letto il testo oppure gioca sull’ignoranza di chi l’ascolta ma in entrambi i casi lo fa con voluta malevolenza). Oppure il senatore Massimiliano Romeo, sempre della Lega, il quale ha detto che il ddl Zan avrebbe “invitano i bambini a cambiare sesso ancora prima di accorgersi di averne uno”. Anche qui io mi stupisco del fatto che qualcuno che ha letto il disegno di legge pensi che sia vero. Perché va bene il consenso ma queste sono bugie e fatte in politica sono abomini, vergognoso fango stipendiato con i soldi dei contribuenti e degli elettori.

Non parlo di Fratelli d’Italia che si è guadagnata la stelletta di “opposizione perenne” e quindi non esiste reciprocità a chi dice no solo per posizione e consenso.

C’è poi Forza Italia che deve capire cosa vuole fare da grande se essere un grande partito liberale dal modello anglosassone oppure no. E su questi dico solo un nome e un cognome: Anna Maria Bernini. La senatrice, esimia professoressa, fa i post su Instagram citando Born this way di Lady Gaga per poi ascoltare la sua vicina di banco dire “la legge Zan non tutela la libertà di chi la pensa diversamente”. Quale libertà viene calpestata, mi scusi? Quella di picchiare o di commettere un reato?

Ecco, io la vedo così. E questo Paese non mi tutela

*Di responsabilità, voti e sindromi psichiatriche* ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo