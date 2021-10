E qualcuno l’aveva previsto.. MATTEO RENZI. “Per mesi ho chiesto di trovare un accordo per evitare di far fallire il ddl Zan. Hanno voluto lo scontro e queste sono le conseguenze. Chi polemizza sulle assenze dovrebbe fare i conti con i 40 franchi tiratori. La responsabilità di oggi e’ chiara: e dire che per Pd e Cinque Stelle stavolta era facile, più facile dei tempi di ‘O Conte o morte’. Non importava conoscere la politica, bastava conoscere l’aritmetica”.

ED ECCO LA RICONOSCIBILLISSIMA FIRMA DI BAFFINO.LETTA. BETTINI & DITTA

Il PD ufficialmente appoggia Draghi. Ma Draghi sta facendo troppo e troppo bene. Se continua così, rischia davvero di rimettere a galla l’Italia e, alle prossime e vicine elezioni, il PD potrà vantare il solo merito di averlo ufficialmente sostenuto.

Per altro, solo a chiacchiere.

Il DDL ZAN, del quale agli oligarchi interessa quanto della coltivazione dei cavoli in Patagonia, è un’ottimo pretesto per contrastare Draghi.

E quindi in aula, franchi tiratori e sabotaggio subacqueo, dando poi peraltro la colpa a Renzi sui social.

Vogliamo parlare delle “parti sociali” (ma de’ che??), ovvero i cd. sindacati ? Guidati da Landini/PD, vanno da Draghi e si fanno mandare a quel paese con atteggiamenti oltranzisti (mai avuti negli ultimi 30 anni) e irrealisticamente pretenziosi.

Altro pretesto per segare le gambe a Draghi.

E’ più che probabile che Baffino abbia confuso Draghi con Prodi e si prepari alla consueta e tradizionale pugnalata alla schiena.

L’ha fatto con tutti i governi appoggiati dal PD.

Credo però che con Draghi abbia poche possibilità. Vedremo.

In ogni caso, dietro la cronaca parlamentare di questi giorni, il suo leale, schietto e lungimirante stile è assolutamente riconoscibile.

