Una buona politica ricerca sempre la ricomposizione tra le parti perché sa bene che la ricomposizione è sempre possibile: basta solo volerla, e qui sta la colpa.

USANO! LA stessa arroganza di o Conte o voto e stesso risultato. Gli era stato detto anche in cinese che non c’era una maggioranza col voto segreto. Anche se i PDIOTI non tutti dicono! Renzi colpisce ancora.( alle spalle)



Italia Viva ha sempre votato a favore del #ddlZan e anche oggi lo farà. Lo hanno dichiarato in aula e lo ha dichiarato Teresa Bellanova che per altro ha chiesto che il voto sia palese e non segreto! Niente scuse e niente accuse …

Noi abbiamo contribuito a scrivere il ddl con Lisa Noja che ha inserito la parte relativa ai reati di abilismo, il lavoro di Elena Bonetti sulla violenza verso le donne e Ivan Scalfarotto che nella scorsa legislatura aveva presentato già una proposta di legge e anche in questo caso ha portato il suo contributo!

Alla Camera dei deputati i deputati di Italia Viva hanno votato sempre a favore e lo hanno fatto anche i senatori in ogni votazione fatta in commissione e in aula sulla discussione del ddl!

Valutando che al Senato la maggioranza, già risicata, non era sicura (a causa del dissenso espresso da alcuni senatori di altri gruppi parlamentari di centrosinistra o del M5S), Italia Viva ha proposto nei trovare una mediazione con loro e con altri partiti per portare a casa il risultato più importante: pene severe e nessuno sconto a chi commette reati di violenza fisica nei confronti di persone LGBTIQ+.

Domanda… Perché il segretario del PD ha chiesto ai suoi di trattare sul testo per permettere l’approvazione delle parti fondamentali? Perché lo ha fatto solo adesso e non a Luglio quando lo abbiamo proposto noi? Perché così all’ultimo minuto? Sarà un fallimento dovuto alle loro divisioni interne che non sanno risolvere e governare?

Vogliamo il voto palese, così nessuno avrà scuse ed emergerà la verità! Nessuna scusa per nessuno! Abbiate tutto il coraggio delle vostre decisioni…

CONCLUSIONE

Cosa conta di più? Dare tutela alle persone che subiscono violenze o fare lotte idealistiche?

In politica serve pragmatismo e buon senso.. in tutta questa vicenda, molti, hanno usato altro!

