Dallo ius soli alla tassa patrimoniale: le cinque grandi sconfitte di Letta

Il processo nel Pd è in corso. La proclamata rottura con Italia viva dopo il voto sul ddl Zan agita i dem. Va all’attacco il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, leader della corrente Base riformista: «Penso che il campo largo di cui ha parlato il segretario del mio partito sia un dovere che dobbiamo portare avanti con grande impegno. Le polemiche di questi giorni hanno un loro significato ma penso che dobbiamo soprattutto guardare avanti». La risposta di Letta arriva a stretto giro: «C’è spazio per un centrosinistra largo. Io lavoro sempre in una logica di un centrosinistra inclusivo, vincente. La vicenda del ddl Zan è semplicemente stato un momento di chiarimento importante». La frecciatina è rivolta agli alleati di Iv che non risparmiano critiche al numero uno del Pd: «Letta ha fatto la strategia e Letta ha perso politicamente, insieme al M5s che lo ha seguito nel muro contro muro», attacca in un’intervista al Giornale Maria Elena Boschi. E sulla testa di Letta pende anche la vendetta di Andrea Marcucci, ex capogruppo Pd in Senato: «Se il Pd rinuncia al confronto e al riformismo come metodo di lavoro, sceglie la politica delle bandierine e della rigidità, rischiando l’isolamento», dice al Messaggero. Il segretario del Pd sembra già a rischio esonero.