Indiscrezione confermata dalla ditta: il Pd vuole il “campo largo” senza Renzi

Questo blog stamattina è stato il primo a pubblicare un articolo in cui si dava conto del “piano” di Enrico Letta: realizzare un’alleanza di centrosinistra – per comodità definita “nuovo Ulivo” – senza Matteo Renzi.

Troppo forte la spinta della base per pensare di imbarcare Italia Viva: questo il ragionamento dei dirigenti dem. A maggior ragione dopo che gli stessi vertici Pd hanno alimentato il risentimento scagliandosi – senza alcun elemento a sostegno della tesi del tradimento renziano, oltre che in contraddizione alla pura aritmetica – contro Italia Viva attribuendole il ko del ddl Zan in Senato.

Proprio questa mattina, poco dopo la pubblicazione dell’articolo, Enrico Letta sembrava aver tirato il freno a mano con questa dichiarazione: “Io lavoro sempre in una logica di centrosinistra inclusivo, vincente. Semplicemente, è stato un momento di chiarimento importante“. A molti era sembrata una retromarcia, una dichiarazione volta a ricucire con i renziani. Sbagliato.

Dal Nazareno, infatti, hanno poco dopo precisato che la frattura con Italia Viva nulla ha a che vedere con la costruzione del “campo largo di centrosinistra“, una “costruzione dal basso, che va avanti attraverso il lavoro delle Agorà democratiche” e che dovrà comprendere le forze progressiste, riformiste e liberali. Tradotto: da Fratoianni a Conte, dal Pd a Calenda. Possibilmente senza Renzi. Il piano di Enrico Letta è quello anticipato su queste pagine, come confermato da Repubblica poco fa (sotto la schermata). Se il “campo largo” includerà Renzi sarà solo in due casi: il fallimento del progetto del polo riformista cui sta lavorando il senatore di Rignano e la risalita nei sondaggi di Italia Viva. In quel caso, a sinistra, faranno carte false per riabbracciare Renzi: ma potrebbe essere troppo tardi…

Renzi risponde alla DITTA: “Pd abbandoni i populismi grillini, torni a fare politica” SE VUOLE SALVARSI E GOVERNARE.

Che Renzi stia dimostrando maturità e lungimiranza politica, dal mio punto di vista è assodato… il fatto è che ha scelto la linea Draghi e al momento non vedo alcunché di negativo… se non la tutela del salvataggio del ITALIA dal disastro GRILLINO E CONTIANO POPULISMO PURO,E IL PD CHE PER UN VOTO IN PIU SI ALLEA A QUESTA GENTE,PE ABBANDONARE IL RENZISMO CHE VUOL DIRE RIFORMISMO E UN BUON FUTURO CERTO PER L’ITALIA..

E! Fosse la prima volta che il Pd sbagli a fare anche i conti della serva, per vedere se merita o no andare allo scontro, prendendo sberle sonore.. Capitò con l’elezioni presidenziali di Prodi, Bersani segretario e ultimamente con la faccenda finale del Conte 2 , Zingaretti segretario quando si voleva andare alla conta in Senato, raccattando randagi a giro, per dimostrare che si poteva fare a meno di I.V., gran consigliere Travaglino, per i grillini. Ora con Letta segretario, altro schiaffo, che di strategie politiche è a digiuno e fa l’offeso, come quando passò la campanella a Renzino, dando a questi la ” colpa” ,senza un minimo di autocritica.

Renzi: Purtroppo ha avuto la colpa di prendere la guida del PD con le primarie, senza chiedere il permesso alla vecchia dirigenza postcomunista, peccato fatale. La conseguenza è che si è messa in moto la magistratura militante, abbiamo visto tutti cosa accade, inchieste fondate sul nulla prorogate per anni. Finiranno nel nulla come tante altre, ma l’intento di distruggere il politico nel mirino sarà realizzato, almeno in parte. Succederà la stessa cosa a Calenda, se si ostina a non piegarsi all’alleanza postcomunisti-grillini..

Indiscrezione confermata dalla ditta: il Pd vuole il "campo largo" senza Renzi

