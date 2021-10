Lo strappo con Iv agita il Pd.

Base riformista: “Avanti col campo largo”. La frenata del Nazareno: “Sì al Nuovo Ulivo anche senza Renzi” L’ultima incomprensione dentro al Pd si gioca sul termine “campo largo”. L’ennesima, dopo lo scontro con Iv dopo il ddl Zan. Le tensioni legate soprattutto all’affossamento al Senato del disegno di legge contro l’omotransfobia proseguono, dunque. Ieri il segretario del Pd aveva chiarito i termini dello strappo con quel “si è rotta la fiducia” con il partito di Matteo Renzi che aveva colto di sorpresa l’area riformista del partito ancora legata alla figura dell’ex segretario. La frase di Letta ha messo in agitazione soprattutto “Base riformista”, la corrente legata a Luca Lotti e Lorenzo Guerini. In mattinata Letta all’inaugurazione dei corsi della scuola di politica a Roma sembrava aver ridotto lo strappo con Iv. Bisogna ancora lavorare per un campo largo del centrosinistra, dopo l’affossamento del ddl Zan?, gli chiedono. “Evidentemente. Io lavoro sempre in una logica di centrosinistra inclusivo, vincente. Semplicemente, è stato un momento di chiarimento importante”, risponde il segretario dem. Una dichiarazione che a più d’uno, dentro e fuori i dem, era parsa una vera e propria frenata. A tal punto che dal Nazareno è stato necessario un chiarimento: la frattura con Italia Viva nulla ha a che vedere con la costruzione del “campo largo di centrosinistra”, una “costruzione dal basso, che va avanti attraverso il lavoro delle Agorà democratiche”. Insomma, non una somma di sigle, ma qualcosa di più profondo, un ‘Nuovo Ulivo’, appunto, che si innerva nella società e comprende le forze progressiste, riformiste e liberali. Prima dell’intervento di Letta sin dall’inizio della giornata si era susseguiti post sui social di diversi esponenti di Base Riformista. A partire dall’ex-capogruppo al Senato, il toscano Andrea Marcucci. “Bisogna essere coerenti. Se si dice campo largo, poi il campo non può restringersi improvvisamente. Per la sfida del Quirinale, e per vincere le elezioni, serve il consenso più alto possibile”, scrive su Twitter. E ancora il senatore Dario Stefano: “Il campo va allargato non ristretto. Andiamo oltre le polemiche di queste ore. Fermiamoci un attimo e torniamo a ragionare. Anche per l’elezione del Capo dello Stato serve massima condivisione possibile”. Segue a ruota, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, che invita a non legare la vicenda parlamentare dello Zan alla costruzione della coalizione. “Far discendere il perimetro del centrosinistra e le future alleanze dal voto sul ddl Zan a me – scrive su Twitter – pare un errore. Per noi più che per gli altri. In questi casi è consigliabile contare fino a 100. Altrimenti, per dispetto e per far dispetto, si corre il rischio di farsi male da soli”. Lo strappo con Iv agita il Pd

Hanno voluto andare alla guerra , si sono accorti di non avere truppe, Renzi è il placebo delle loro incapacità, se non era per Italia Viva il governo Draghi non c’era e questa sinistra novecentesca utopica e perdente assieme ai miracolati di grillo erano a casa questi sono i fatti buttati come i banchi con le ruote a Venezia, fanno l’Ulivo senza di noi? non ci strapperemo i capelli, sappiamo come è finito il primo.

Sono 3 giorni che TUTTI i media di sinistra bombardano Renzi e IV di critiche ed accuse di tradimento, senza dar loro una possibilità di replica! E senza ricordarci quello che si diceva di negativo del Ddl Zan 3 mesi fa. Questa è la PRIMA volta che si pubblica (“obtorto collo” non per una intervista, ma perché la lettera l’ha mandata lui!) una sua dichiarazione a giustificazione. Da persona di sinistra, questo mi rattrista. Perché è ipocrita riempirsi la bocca con la parola “democrazia”, il rispetto delle opinioni degli altri (cittadini compresi), ecc., quando nei confronti di una forza di CENTROSINISTRA, con senatori di SINISTRA provenienti dal PD, non si dialoga ma ci si comporta pure PEGGIO di come lo si fa con Salvini e Meloni. Questa è distruzione del nemico di turno, è stupidità, non è informazione.