“In Italia il centrosinistra dovrà scegliere se inseguire le parole d’ordine populiste, come la vicenda Zan sembra suggerire o tornare al riformismo. Otto mesi fa Cinque Stelle e Pd dicevano: “O Conte o morte”. E abbiamo visto come è andata a finire: grazie al coraggio di Italia Viva c’è Draghi e l’Italia è più forte.” faccio una semplice riflessione, pensate solo per un momento che avete in questo periodo drammatico Draghi alla presidenza del consiglio anziché Conte e domandatevi grazie a chi questo è stato possibile.

ORA DAL MIO PUNTO DI VISTANON CI SONO ALTRE GIUSTIFICAZIONI PLAUSIBILI PER IL TRATTAMENTO RISERVATO A RENZI E ITALIA VIVA

“Renzi e ITALIA VIVA è il capro espiatorio per chi non sa più che pesci prendere. Punto.

Quello che emerge nelle ultime ore conferma che Matteo Renzi è il pungiball giustificativo degli errori degli incapaci! Tornare a fare politica sarà inevitabile per questa accozzaglia incompetente ma non ne sara capace, per fortuna, e questo periodo foriero di parassiti “politici” finirà una volta per tutte. “Il #PD, dovrebbe sciacquarsi la bocca prima di parlare di #ItaliaViva e #diritticivili”. (Vedi cosa è stato fatto nella scorsa legislatura, battaglia vinta contro tutti, da #Renzi e #Boschi) #unionicivili. Avanti con #MatteoRenzi #IlTempoèGalantuomo “

E ANDIAMO AVANTI DA SOLI O INSIEME NOI QUARDIAMO AL FUTURO A TESTA ALTA.

Da tempo s’è avviato il vizio d’una politica basata su segmenti della società: tesa a reclamare diritti e risolvere problemi sempre più individuali e specifici, e solo per alcuni che evidentemente hanno la pretesa di differenziarsi dagli altri. Ebbene: urge una marcia indietro radicale ed a tutta potenza. Bisogna che ognuno impari ad inserire i propri specifici diritti e problemi all’interno d’un più vasto panorama che coinvolga ogni altro essere umano. Per quanto riguarda i diritti, invece di reclamarne di speciali per sé, si esiga il diritto d’ogni essere umano di godere della piena potestà sulla propria vita e sui propri beni. Per quanto riguarda i problemi, come ad esempio la continuità del reddito, invece di adoprarsi a far sì vengano risolte le proprie specifiche vertenze, ci s’impegni affinché venga subito istituita la Banca dei Pubblici Impieghi: così che nessuno venga più lasciato privo d’un minimo di potere e reddito.

Badate: non dividiamoci. Non separiamoci in categorie di nessun tipo, non distinguiamoci, non facciamo campagne che separino gli umani gli uni dagli altri. Facciamo invece corpo unico e compatto tra tutti gli esseri umani visto che tutti di debole carne e fragili ossa siamo fatti. Reclamiamo diritti per tutti e risolviamo problemi che sono o possono essere di tutti ed anche coloro che oggi possono ostacolarci, perché vedono il nostro allontanarci, la nostra arroganza, presunzione e tracotanza, nel porci al centro d’una collettiva attenzione, diverranno nostri coesi sodali. Questo è l’eterno segreto della vittoria: non pensare solo ai fatti propri bensì a quelli di tutti. Reclamate anche voi la PIENA POTESTÀ d’ogni essere umano sulla propria vita e la BANCA dei PUBBLICI IMPIEGHI. E non vi sarà più necessità alcuna di affermarsi o difendersi da soli. Ricordate: o si fa la cosa giusta o stavolta si rimbalza forte all’indietro.

