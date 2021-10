TANTI FALLIMENTI DEL PD UN SUCCESSO DEL PD DI RENZI.

2002 – L’onorevole Franco Grillini dei DS presenta un disegno di legge contro le discriminazioni dovute a orientamento e identità sessuali. La legge non vedrà mai la luce.2006 – I ministri del Governo Prodi Rosy Bindi e Barbara Pollastrini propongono i DICO, i diritti e doveri dei conviventi. Mai approvati.2007 – I DICO sono trasformati in CUS (Contratti di unione solidale) su proposta dell’allora presidente della commissione Giustizia del Senato Cesare Salvi, Sinistra Democratica. Iter legislativo interrotto.2008 – I ministri Renato Brunetta e Gianfranco Rotondi propongono i DIDORE’, diritti e doveri di reciprocità dei conviventi. La proposta di legge, sottoscritta da 80 deputati PDL, si ferma in commissione.2009 – La deputata PD Anna Paola Concia presenta un testo di legge costituito da un singolo articolo, che tra le circostanze aggravanti comuni previste dall’articolo 61 del codice penale avrebbe dovuto inserire quella inerente all’orientamento sessuale. Tale testo è bloccato il 13 ottobre 2009 dalla maggioranza che ha votato a favore di una mozione pregiudiziale di costituzionalità.2021 – Il disegno di legge contro le discriminazioni legate a orientamento sessuale e identità di genere proposto dall’onorevole PD Alessandro Zan, approvato alla Camera, viene bloccato al Senato dalla cosiddetta tagliola, a scrutinio segreto.SUCCESSO2016 – Durante il Governo presieduto da Matteo Renzi, viene approvato il ddl proposto dalla senatrice del PD Monica Cirinnà. Nell’ordinamento italiano viene finalmente introdotto l’istituto dell’unione civile, che sancisce il riconoscimento giuridico della coppia formata da persone dello stesso sesso, finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci.I fatti parlano. Il resto è chiacchiericcio, o meglio incapacità politica.