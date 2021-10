“Non ci resta che ridere.” Ancora, ancora, ancora cantava l’immensa Mina. Ma quando poi il disco si incanta e nessuno si preoccupa di stopparlo, beh allora o si e’ sordi, oppure lo si fa apposta. Proprio quel disco rotto che ormai da anni diffonde quell’unica nota ripetitiva e stancante. Ma voi: siete giornalisti? Pensate di poter far credere di essere politici? Siete scrittori? Cosa siete? Pensate di essere la bocca della verita’? In politica si vince e si perde, ma voi non sapete ne vincere, ne perdere, siete solo invidiosi, rancorosi, e falsi. Vi siete coalizzati tutti per cercare di abbattere (non ce la farete mai) il migliore, non vi piace il contraddittorio, perche’ non vi confrontate in diretta televisiva, (uno ad uno, o come le vecchie tribune politiche). Gli italiani onesti cominciano a tirare le somme, avete stancato, quando capirete che non si baratta la dignita’ per un panino rancido, (le bistecche toccano ai capi) allora vivrete e vivremo meglio tutti. Renzi non puo’ essere il vs incubo, perche’ neanche di quello siete degni, perche’ Renzi e’ persona educata, preparata, e sopratutto “leale”. Ammainate la pomposita.’