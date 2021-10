Non è null’altro che l’ennesima dimostrazione di quanto Bersani non parli ma sparli!

Umanamente è comprensibile che la sconfitta non produca simpatia verso chi ti ha sconfitto, ma questo dovrebbe avvenire con lucidità, non lasciando briglie sul collo (per restare sull’equino), permettendo all’odio e al risentimento di offuscare la lucidità!

Non conoscevo la favola di La Fontaine, ma ricordo l’uso che di questa locuzione faceva Antonio Gramsci,

“L’irrilevante che si vanta di essere il demiurgo di un risultato, in cui non ha giocato alcun ruolo positivo”; in altre parole, millantato credito.

Pensano che Italia Viva abbia un gruppo dirigente politicamente incapace da portarla all’autolesionismo? O forse Letta e Bersani pensano che Italia Viva sia talmente irrilevante da credere che la soluzione di ogni problema sia nell’alleanza con Conte?

Legittima, ma secondo me decisamente autolesionista.

Ognuno in casa propria può fare quello che vuole, ma esiste un regolamento condominiale che va rispettato!

Perché non fare la gara facendo chiarezza sulle soluzioni che intendono proporre?

Altrimenti si dichiarano loro gli irrilevanti, nonostante la loro maggiore massa critica.

Ad avviso dei più lucidi commentatori, di tutti i partiti d’Italia nessuno hanno mai avuto maggiore considerazione ed attenzione.

Il solo momento (ma con minor considerazione) fu quando, la lira ebbe “l’Oscar per la stabilità”.

Ma quando arriva un fuoriclasse come Draghi il confronto con i predecessori è impietoso, dato che abbiamo sperimentato, prima, ogni tipo di coalizione.

Si impongono salti di qualità da parte di tutti i partiti, ma per carità, basta con le lotte intestine!