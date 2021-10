Voglio esprimere il mio sdegno e la mia più totale repulsione verso tutte quelle persone che hanno in malafede scritto post attribuendo la colpa a Renzi e Italia viva della bocciatura del progetto di legge Zan.

Esseri spregevoli e diffamatori seriali della peggiore scuola di Casalino, incolpando l’unica forza politica che ha veramente combattuto perché quella legge fosse finalmente approvata in parlamento ed unici a volere il voto palese in senato per stanare i franchi tiratori che hanno tutti un nome e cognome: la frangia cattodem del PD e l’ala di destra dei 5 stelle.

Alcuni di questi esseri meschini odiatori seriali li ho dovuti bloccare su Facebook perché non meritano la mia amicizia.

Stoccata di Fratoianni a Renzi: “E’ chiaro che Italia Viva sta ormai a destra” Il segretario di Sinistra Italiana: “Ieri al Senato un voto vigliacco sulla palle dei diritti di tanta gente.

Dopo aver ostacolato per mesi il disegno di legge Zan, ed esserci poi finalmente riusciti ieri in Senato, ha attirato verso la Lega (e un po’ tutta la destra) lo sdegno dell’opinione pubblica e gran parte del centrosinistra.

“Il voto segreto sul Ddl Zan segnala anche il carattere un po’ vigliacco di questo voto. Parliamo di diritti, di persone in carne ed ossa e ci sono stati senatori e senatrici che non ci hanno messo la faccia, usando il voto segreto come un paravento. E’ stata una forzatura regolamentare, ma anche se non lo fosse stata, quella scelta è politicamente una scelta vigliacca”.

Lo ha affermato il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni dai microfoni di Rai3 nel corso della trasmissione Agorà.

“Ci sono state forze politiche- prosegue il leader di SI- che hanno deciso preventivamente di collocarsi da un’altra parte come Italia Viva, non c’era mica bisogno di scoprirlo nel segreto dell’urna che Iv si è schierata dall’altra parte da tempo, e ha costruito una sponda preventiva all’azione della destra. E come era evidente, questo voto lo conferma, non aveva nulla a che vedere con la scelta di intervenire nel merito dei singoli articoli, aveva come obiettivo di impedire che la legge continuasse il suo iter”.

“Questo è successo – ha concluso Fratoianni – Poi naturalmente nel segreto dell’urna ci sarà stato qualcun altro non di Iv che vigliaccamente ha fatto anche lui un pezzo del lavoro sporco. Ma è chiaro oramai che Italia Viva politicamente sta da un’altra parte”.

Fratoianni buffone sempre in malafede. Nei confronti di RENZI. Alle sinistre hanno una paura che RENZI torni al governo, talmente radicata da renderli senza vergogna ne dignità. Brutti, falsi, in malafede, bugiardi e convinti di poter continuare a imbrogliare il popolo e togliere loro la speranza di avere un uomo trasparente che fa politica per amore del Paese che è di tutti. Grazie RENZI, ci hai dato solo cose buone. Che orgoglio questo G20 con Draghi, grazie a TE. Ricordate Fratoianni che imputa a Renzi dalle colonne di Repubblica l’abolizione dell’articolo 18 dello Statuto è invitato a leggere la norma approvata nel Luglio 2012, quando Bersani era in maggioranza con Monti e la candidata di Leu Cecilia Guerra era sottosegretaria al Lavoro di quel governo.

Articolo 42 Legge 91/2012 (Modifiche all’articolo 18. L 300/70.

Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono

gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto

Come qualsiasi idiota capisce dal testo è stato tolta la reintegra nel caso di licenziamento immotivato e sostituito con una in idoneo di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. entità risarcitoria.’

P.S. Allora Matteo Renzi era sindaco a Firenze.

I “RENTIER” DELLA POLITICA

Ci avete fatto caso che i più scalmanati contro Renzi e Italia Viva sono tra quelli che ha più aiutato negli anni in cui, da Segretario del PD e poi da PdC, il “mostro” procedeva a combinare i disastri dei quali, dopo, lo hanno accusato?

Allora, per rimediare un seggio parlamentare o un posto da ministro o sottosegretario, facevano a gara nel mostrarsi collaborativi e pronti esecutori della linea politica vincente.

Renzi, ad una regalava il nome su una legge, per la quale lui rischiava l’osso del collo, ad un altro il seggio parlamentare contro i pareri moralistici di chi sollevava, ipocritamente, problemi di non opportunità morale, ad un altro un ministero importante, che neanche gli ambienti di provenienza avevano pensato di dargli in precedenza. La lista sarebbe lunghissima.

Potete farla da soli leggendo le loro dichiarazioni fieramente antirenziane degli anni successivi.

Renzi, che non ha mai detto una parola negativa su di loro, era improvvisamente diventato la sentina di tutti i mali.

Povera gente, che deve avere sofferto molto facendo carriera condividendo, per anni, le malefatte del “capo”.

Ma viene sempre il momento del riscatto, che significa – per l’etica scrotale di costoro – fare la fatica di riaccreditarsi spostando la pelle da un’altra parte, per confluire in un nuovo corso dove comunque continuare a farla galleggiare.

Hai bisogno di popolarità a buon mercato? Insulta Renzi e scatta l’applauso nei talk, si moltiplicano i like in rete, fai carriera in TV, spacciando immondizia per inchieste o per satira politica la ripetizione a vanvera di luoghi comuni da osteria, prendi soldi pubblici per mantenere in vita un giornalaccio che li spenderà anche per risarcire Renzi delle diffamazioni quotidiane che evacua.

In francese c’è un termine, rentier, che si adatta perfettamente a costoro.

In italiano “redditiere”, troppo lungo, come il Massimiliano di Troisi rispetto ad Ugo. Ma se volete dilungarvi ancora di più potete dire “estrattori di reddito pubblico”, nel loro caso in tutti i sensi.

Nella vita normale gente così la cancelliamo dalla rubrica. Nella stagione politica dei portabandiera in molti li considerano condottieri. Dello sfascio culturale e del degrado etico della politica, come stiamo vedendo ora, mentre, come dice il poeta, “alzano in basso il loro stendardo”.

Verranno all’assalto dei loro fan alle sedi di Italia Viva? Ma no! Non hanno neanche il coraggio vigliacco di Castellino e Fiore. Rentier. anche in questo.

