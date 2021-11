Dopo il G20, i bipopulisti.Draghi prova a chiudere la stagione trumpiana, ma in Italia sarà molto più dura

Può darsi che il risultato del G20 sul clima sia stato «insoddisfacente», come lo ha giudicato Giuseppe Conte, o anche «il solito blabla», come lo ha liquidato il Fatto quotidiano. Del resto, non tutti i vertici possono raggiungere risultati paragonabili, per concretezza e splendore, agli indimenticabili stati generali di Villa Pamphilj (se ve li eravate dimenticati lo stesso, vi invidio: vivete meglio di me).

Prima di giudicare l’esito, bisognerebbe però mettersi d’accordo sul senso e sul valore del tentativo. Il punto sta forse nel significato da attribuire al termine «multilateralismo» nella stagione post-trumpiana, ammesso che la si possa già definire così, e nell’enfasi con cui Mario Draghi lo ha utilizzato. Una scelta che è parte di quel riallineamento della politica estera italiana, dopo le avventure populiste e sovraniste con cui la legislatura era cominciata, che il presidente del Consiglio ha messo in atto sin dal suo primo discorso in parlamento. Discorso in cui precisò, con una nettezza che in passato non si sarebbe forse ritenuta necessaria, l’indirizzo europeista e atlantista del suo esecutivo.

«Questo governo sarà convintamente europeista e atlantista, in linea con gli ancoraggi storici dell’Italia: Unione europea, Alleanza Atlantica, Nazioni Unite», aveva scandito Draghi in aula il 17 febbraio, chiedendo la fiducia a quello stesso parlamento in cui tre anni prima dominava la maggioranza gialloverde. Maggioranza che aveva esordito aprendo una crisi costituzionale proprio sull’appartenenza all’area euro. In particolare, attorno alla nomina di Paolo Savona al ministero dell’Economia, rifiutata da Sergio Mattarella perché considerata un pericoloso segnale di sganciamento dalla moneta unica (con la conseguente richiesta di impeachment agitata per una mezza giornata nelle piazze da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista).

Tutto questo accadeva tre anni fa, non trenta. Tanto la Lega quanto il Movimento 5 stelle avevano già dato, o si apprestavano a dare, diverse prove di estrema spregiudicatezza anche in politica estera, da ultimo con la decisione presa da Conte di consentire a William Barr, ministro della Giustizia di Donald Trump, una inusuale riunione con i vertici dei nostri servizi segreti, in assenza di alcuna autorità politica e istituzionale italiana (vicenda finita non per nulla anche nel procedimento di impeachment contro il presidente americano).