“Mattarella un altro anno, altrimenti Draghi può guidare convoglio dal Colle”

E ancora: “Il problema non è Giorgetti, che una sua credibilità internazionale se l’era creata da tempo. Il problema è se Salvini vuole sposare una nuova linea o starne fuori. Questa scelta non è ancora avvenuta perché, secondo me, non ha ancora interpretato la parte fino in fondo”. Nelle anticipazioni diffuse oggi dell’ultimo libro di Bruno Vespa, Giancarlo Giorgetti dice che “Matteo è abituato a essere un campione d’incassi nei film western. Io gli ho proposto di essere attore non protagonista in un film drammatico candidato agli Oscar”. ”È difficile – ragiona Giorgetti – mettere nello stesso film Bud Spencer e Meryl Streep. E non so che cosa abbia deciso…”. A Vespa che gli fa notare he “intanto, però, la Meloni continua a mordervi il fondo dei pantaloni”, il ministro per lo Sviluppo economico risponde così: “E’ vero, ma i western stanno passando di moda. Secondo me, sono finiti con ‘Balla coi lupi’. Adesso in America sono molto rivalutati gli indiani nativi”.