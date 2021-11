Appena visto il servizio (per puro caso perché cambiando canale stava parlando male di Renzi) ho visto il servizio sui vaccini… Ho pensato subito ed ho detto ai miei amici oggi che in questa fase della pandemia ed in prossimità di una 3^ dose probabilmente per tutti, un servizio del genere farà aumentare il numero totale dei no vax e le manifestazioni di piazza…. il governo dovrebbe prendere dei provvedimenti. Stavolta l’ha fatta fuori dal vaso e ci saranno conseguenze….speriamo! PERCHE é un fanatico populista che alimenta la disinformazione e fa un danno morale alla società ed.É necessario un chiarimento dei vertici Rai su quanto affermato dl conduttore di Report ieri sera a commento del servizio “Non c’è due senza tre’. É ovvio che la terza dose é il business delle case farmaceutiche”, ha detto Ranucci davanti agli spettatori di Rai Tre, a compendio di un servizio costruito con la solita tecnica della ‘spy story’ della trasmissione, con testimoni irriconoscibili e coperti dall’anonimato, che punta ad avanzare teorie complottistiche antiscientifiche sulla terza dose, con una narrazione speculatoria del ‘business delle multinazionali del farmaco’.

Un episodio gravissimo di cattiva informazione ai danni dei cittadini: proprio in queste ore il governo é impegnato a decidere il calendario delle terze dosi, non é tollerabile danneggiare così l’opinione pubblica.

Il servizio pubblico deve rispondere dell’operato di Report, chiarendo se quanto andato in onda non sia un livello scorretto di informazione che va contro l’interesse dei cittadini e la tutela della salute pubblica.

Ranucci ha rivendicato il diritto alla libertà di cronaca, noi gli ricordiamo che é cosa ben diversa dalla disinformazione complottista: d’altra parte il conduttore di Report non é nuovo alle tesi No Vax, già nel 2017 fece un servizio sulla presunta pericolosità dei vaccini e reazioni avverse

Forse stavolta l’ha fatta fuori dal vaso e ci saranno conseguenze….speriamo! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo