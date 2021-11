Una vergogna, sta’ schifezza deve finire! Questa non è informazioni.! IO PAGO IL CANONE E NON POSSO SEGUIRE QUESTE SCHIFEZZE. BASTA CI VUOLE EQUILIBRIO.! posso scrivere che ho il voltastomaco di questo paese e che il gov #Draghi per ciò che riguarda le nomine Rai e un auspicabile cambiamento delle linee editoriali non sono ancora pervenute anzi, sempre di più sembrano reti televisive in mano a giornalisti zerbinati e produttori di fakes , dov’è il pluralismo? dové il rispetto della verità ? L’ Annunziata ormai venduta al mov.5stelle anche se è del PD. Anche lei sottomessa come Letta.

“Mezz’ora in più” su Rai3 trasformata in una specie di convention elettorale M5s, con i 5 più stretti collaboratori di Conte presentati addirittura al pubblico da lui in prima persona. Mi rivolgo alla presidente del Cda Marinella Soldi, manager esperta del settore tv mentre l’Ad Fuortes ha maggiore esperienza sui conti: questa può definirsi davvero informazione da servizio pubblico? Una scena del genere è compatibile con il Contratto di Servizio, il pluralismo e il rispetto della deontologia giornalistica?

È normale che un episodio del genere si verifichi proprio nel giorno in cui i giornali riferiscono che Conte vorrebbe imporre alle tv di far parlare solo i suoi 5 vicepresidenti? Dal servizio pubblico ci si sarebbe attesi un dibattito con esperti, commentatori, Ordine dei giornalisti sulla legittimità di un diktat del genere.

Ci si sarebbe attesi una discussione sul fatto che un partito voglia sostituirsi all’autonomia giornalistica delle redazioni e decidere chi debba parlare, a prescindere dalla notizia, dalla carica ricoperta, dal ruolo svolto in Parlamento sui provvedimenti.

Proprio mentre l’abuso di una simile pretesa viene denunciato dai giornali, la Rai si adegua al diktat? Che messaggio viene dalla tv pubblica?

Questo è il modo in cui si manifesta l’autonomia dalla politica e si rispettano i telespettatori che pagano il canone?

