Rdc: Renzi, ‘ancora uno scandalo, e la chiamavano onestà…’

Io più che prendermela con chi lo ha avuto assegnato me la prenderei con chi non ha fatto i dovuti controlli. L’isee a cosa serve? Se scori solo di un euro paghi ticket e non hai diritto ad accedere a qualsiasi bonus, vissuto sulla mia pelle in pandemia. Il rdc serve in un paese civile per i cittadini in difficoltà. Create lavoro, soprattutto per i giovani e non giocate a chi è il più bravo, piuttosto.

Draghi ha detto che condivide il principio del reddito di cittadinanza ma è sicuramente il meccanismo di erogazione che va rivisto per evitare abusi. Trovo anch’io che il principio sia giusto solo se consente a chi non trova lavoro di non rimanere senza cibo finché non viene offerta una possibilità di lavorare, soprattutto in quelle regioni dove il tasso di disoccupazione è alle stelle e il lavoro è sommerso. PS: Ma quelli della setta M5S!Mai stati onesti! Onestà appartiene a chi fa leggi giuste, quelle che fanno bene ai cittadini e non solo ai privilegiati. Invece il governo gialloverde ha sperperato miliardi, soldi di tutti noi, per piantare le loro bandierine, per dimostrare qualcosa che hanno realizzato dalle promesse elettorali. Certo, i voti li hanno avuti.. Da quelli del onestà assente e mancata perché è dei percettori appunto disonesti del reddito che vanno giustamente perseguiti. La colpa di chi ha promosso questa misura è a mio avviso la superficialità. Perché il presupposto fondante doveva essere una riforma dell’istituto del Centro per l’Impiego, a priori (ma non c’è stato neanche a posteriori) e aggiungo, magari anche prevedere una detassazione parziale del costo del lavoro per le aziende. Allora sì che avrebbe avuto un senso.