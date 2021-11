Vista sul Quirinale. La priorità per l’Italia è che Draghi resti al governo fino al 2023, dice Mara Carfagna

Per Mara Carfagna è una questione di «priorità». E oggi la priorità italiana è avere un governo guidato da un presidente del Consiglio di prestigio in grado di impostare le riforme del Pnrr e di accedere ai fondi europei da qui al 2026. Per questo, secondo la ministra per il Sud, che con i colleghi Gelmini e Brunetta è a capo dell’area «governista» di Forza Italia, non sarebbe la mossa giusta quella di eleggere Mario Draghi al Quirinale.

Carfagna lo dice in un’intervista al Corriere della sera. «Draghi sarebbe un ottimo capo dello Stato, è ovvio», spiega. «Ma il semi-presidenzialismo in Italia non c’è: dal Quirinale potrebbe avere un ruolo di indirizzo, non operativo. Da Palazzo Chigi invece potrebbe portarci al 2023, a metà del cammino previsto per ottenere i fondi europei, con le riforme incardinate e il treno sui giusti binari. Questo esecutivo è nato per portare l’Italia fuori dall’emergenza sanitaria e da quella economica: interrompere questo percorso non farebbe bene al Paese».