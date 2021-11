Altri ladri altri mafiosi del Reddito, ma M5s li difende. SI Onestà, onestà, onestà ENDO STA?

C’è chi ha in garage una Ferrari, chi possiede una barca o più di un appartamento. Non mancano nemmeno camorristi, rapinatori, parcheggiatori abusivi. Non certo i requisiti ideali per ricevere aiuto dallo Stato, ma così funziona il #redditodicittadinanza.

Solo negli ultimi giorni sono 4839 le irregolarità scoperte dalla Guardia di Finanza in 5 regioni. Una truffa vera e propria che ci costa decine di milioni di euro.

Non era così con il reddito di inclusione da noi approvato e che esisteva prima della famosa "abolizione della povertà" da parte dei grillini di Conte. La mediazione degli assistenti sociali serviva proprio ad evitare la maggior parte di queste truffe. Ma del resto se diamo un occhiata ai politici di GRULLANDIA cosa ci si poteva aspettare?! I disonesti del rdc fregano €800 ogni mese, i politici disonesti vanno a vagonate di euro senza considerare la corruzione. Il sostegno alle famiglie esiste in molti Stati europei ma è ben strutturato e controllato.

Onestà, onestà, onestà. Chi se li ricorda più i grillini intonare questa tiritera? Le vergogne del reddito di cittadinanza continuano in tutta Italia e i cinquestelle si ostinano a difendere la loro creatura e a sostenere che abolisce la povertà. A Taranto 231 persone, di cui 79 stranieri, sono state segnalate alla procura e all’Inps per percezione indebita, per un importo di 1.414.468 euro. Un 71enne percepiva il reddito ma era proprietario, assieme a moglie e a figlio, di 17 autovetture e una motocicletta. L’uomo tra il dicembre 2020 e il luglio 2021 ha percepito il reddito per 14.400 euro.

Scoperta anche una donna di Talsano che ha percepito il sussidio nonostante un componente del nucleo familiare fosse titolare di redditi nell’ultimo triennio pari a 320mila euro. In trenta sono stati denunciati a Varese, perché pur risiedendo all’estero percepivano il reddito. Sempre rumeni, come quelli di Bologna in agosto, che andavano a riscuotere l’assegno, anche su delega di altri connazionali: circa 146mila euro rubati allo Stato. Nel viterbese solita storia. Otto persone (5 italiani e 3 stranieri), senza averne diritto (dichiaravano residenze fittizie o dichiarazioni mendaci in merito alla composizione del nucleo familiare o omettevano di dichiarare altri redditi) hanno incassato oltre 52mila euro. A Lecce scoperte 337 le irregolarità: ottenevano il reddito dichiarando la presenza di familiari in realtà residenti all’estero da 40 anni. Somme percepite indebitamente per oltre 1,5 milioni di euro. Un uomo ha dichiarato la presenza nel proprio nucleo familiare di sei minori stranieri mai censiti in quel comune, senza avere con essi alcun vincolo di parentela, incassando così oltre 23mila euro. Un cittadino non ha comunicato all’Inps il proprio stato di detenzione domiciliare, intascandosi 3.900 euro. Un uomo oltre a essere ai domiciliari era proprietario di una grossa barca. Altre sette persone appartenevano a organizzazioni criminali mafiose del Salento, alcuni di loro condannati.

In Calabria 500 persone sono state denunciate e 2,5 milioni di euro recuperati. C’è chi simulava una gravidanza, chi diceva di risiedere presso ruderi inesistenti o addirittura l’esistenza di una famiglia fantasma. Decine le denunce anche a Imola e a San Lazzaro con le irregolarità più disparate, inclusa una donna che, vivendo stabilmente su un’isola caraibica, sarebbe rientrata in Italia solo per prendersi i soldi dello Stato.

