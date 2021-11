La Procura di Firenze accusa Open di ricevere soldi dall’industria del tabacco.È quanto emerge dalle informative depositate con la chiusura dell’inchiesta. La Lorenzin nega di aver dato seguito alle richieste della lobby

La multinazionale del tabacco British American Tobacco (Bat) Italia stringeva accordi per neutralizzare emendamenti sgraditi e per avvicinare membri del Parlamento e del Governo. È quanto emerge dalle informative depositate con la chiusura dell’inchiesta sulla Fondazione Open e viene riportato da laRepubblica. Finanziamento illecito ai partiti, traffico di influenze illecite e corruzione. Queste le accuse con cui la procura di Firenze ha chiuso le indagini. Indagati a vario titolo 11 persone, tra cui Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Luca Lotti, Marco Carrai e l’avvocato Alberto Bianchi. Il rapporto tra gli esponenti di Bat Italia e pezzi del Giglio magico è uno dei filoni principali dell’inchiesta e ha portato all’accusa di corruzione per Lotti, Bianchi e per due manager di Bat, il vice presidente Gianluca Ansalone e il responsabile relazioni esterne, Giovanni Carucci. Secondo quanto riporta Repubblica la lobby sarebbe arrivata ad esercitare pressioni sull’allora ministra della salute Beatrice Lorenzin. La deputata Pd però non è indagata e, sentita dai pm, ha negato di aver dato seguito alle richieste della lobby. “Non ho sollecitato alcun intervento” ha dichiarato. Il riferimento è a una mail ricevuta da Lorenzin il 12 maggio del 2015 ed inviata da Bianchi, presidente di Open. L’oggetto della mail era: “procedura comunitaria su pacchetto generico”. Il contenuto, secondo la ricostruzione, era un promemoria sul contenzioso pendente alla Corte di giustizia sulla possibilità per gli Stati membri di rendere ancora più rigide le misure imposte da una direttiva Ue.

Dagli all’untore. La Philip Morris ha finanziato anche Casaleggio (e lo ha fatto anche Onorato) e come nel caso di Renzi sono finanziamenti leciti e registrati. Ma i grillini non sono considerati avversari politici dai PM. Renzi invece si. Anche Calenda sta diventando antipatico… se non si allinea alla coalizione postcomunisti pd-grillini subirà lo stesso trattamento.SCOMMETTIAMO che anche Calenda e il suo partito subiranno una serie di inchieste inventate e fondate sul nulla se continueranno a non piegarsi all’alleanza postcomunisti-grillini?

E Repubblica, insieme ad HP, non sfugge all’invocazione che arriva dal più profondo delle fogne, nonostante contemporaneamente dall’Europa e dalla Ministra Cartabia, che sta provvedendo, si sollecitano provvedimenti contro la giustizia fatta sui media.

Allora, il titolo di HP recita : “OPEN di Renzi riceveva soldi dall’industria del tabacco. Pressioni sulla Lorenzin”.

Leggi l’articolo e non trovi niente di quanto strillato nel titolo. Anzi, in un gioco di sponde, HP ti rimanda a Repubblica che ti fa leggere l’articolo solo a pagamento. No, grazie, se proprio devo avvelenarmi, consentitemi almeno la libertà di scelta del veleno da assumere..

Appunto: fumo. Al momento attuale c’è solo fumo. In un paese civile se ci sia o meno il fuoco lo decidono i tribunali non i giornali o le opposte tifoserie. Se non si capisce questo elementare principio di civiltà siete voi che avete qualche problema di troppo, non io. Siamo messi male, molto male se la gente come voi ancora si ostinano a considerare colpevoli persone che non hanno subito neanche il processo di primo grado. Uno dei principi cardine del diritto penale è la presunzione d’innocenza per cui un imputato è considerato non colpevole sino a condanna definitiva, vale a dire sino all’esito del terzo grado. Non rispettare questo principio si chiama inciviltà, tutto quì.

La Procura di Firenze accusa Open di ricevere soldi dall’industria del tabacco ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo