Renzi, missione a Wall Street: «Aiuto le aziende italiane, non è illegale»

Matteo Renzi al breakfast degli imprenditori italiani del Gei: «Sarebbe diverso se avessi incarichi di governo. Mi attaccano? Sono abituato, basta vedere i social media. Un politico deve fare quello in cui crede, poi i conti si fanno alla fine»

«Con Mario Draghi è entrata nella politica italiana la safety car: vediamo come andrà, a febbraio, la partita del Quirinale, e poi si ragionerà sul futuro, le prossime elezioni». Incontro

Matteo Renzi

al breakfast degli imprenditori italiani del Gei dove arriva con Vincenzo Trani, fondatore di Delimobil, azienda italiana di car sharing con sede a Lussemburgo e le principali attività in Russia che sta per essere quotata alla Borsa di New York e della quale l’ex premier è consulente.

Il suo modo di affiancare rapporti economici privati, soprattutto coi sauditi, all’attività politica di senatore e leader di un partito continua a costargli forti critiche delle quali non sembra preoccuparsi molto: «Tutte opinioni legittime, ma in un sistema liberale contano le leggi e io non sto facendo nulla di illegale. Sostenere imprenditori italiani che hanno successo all’estero mi sembra, anzi, una cosa giusta. Sarebbe diverso se avessi incarichi di governo. Mi attaccano? Sono abituato, basta vedere i social media. Un politico deve fare quello in cui crede, poi i conti si fanno alla fine».

Stavolta, però, si è risentito anche Carlo Calenda, un possibile alleato per creare una formazione di centro. Leggi a parte, il lobbismo non crea un problema reputazionale? Su questo il leader di Italia viva preferisce sorvolare: «Zero polemiche con Calenda, sono zen. L’avrei voluto sindaco di Roma. Quanto al futuro del centro è tutto una moina, chiacchiere, fino all’elezione del presidente della Repubblica. Con Draghi l’Italia sta molto meglio e lui può fare tutto e bene, salvo il centravanti della Fiorentina. Voi dite il centro, ma dipende da che sistema elettorale ci sarà. E la Lega cosa fa?». Per Renzi se la Lega entrasse nel Ppe molte cose cambierebbero, mentre dà per scontato che la Meloni resterà coi sovranisti.

Difesa e attacco (bersaglio Letta) anche sulla bocciatura delle legge Zan: «Serviva una legge sulla transomofobia? Sì. C’era un accordo a portata di mano ma hanno voluto il muro contro muro. Di fronte alle operazioni sui diritti si trovano gli accordi, la politica è compromesso»