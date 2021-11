Ahaha la CGIL, se nn ci fosse bisognerebbe inventarla… fantastici, contro a qualunque cosa… peccato che con i soli soldi delle tessere non si potrebbero certamente permettere gli stipendi che hanno… ma questo vale anche per le altre sigle sindacali, che difatti non difendono i lavoratori ma i fancazzisti e i pensionati (questi ultimi infatti sono gli unici che gli pagano ancora la tessera).Grande paese, ancora un piccolo sforzo e il Burundi ci sorpassa .

Landini è di Reggio Emilia. A Reggio il nome Landini è piuttosto diffuso: tra l’altro era il nome di una nota ditta di trattori. Il modello di punta della ‘Trattori Landini’ era il mitico ‘Landini Testa Calda’: si trattava di un trattore colossale ,ma sprovvisto di motorino d’avviamento. Per accenderlo era necessario scaldare con una fiamma la calotta metallica dell’unico enorme cilindro orizzontale fino a renderla incandescente(di qui il nome). Dopo di che il motore partiva sprigionando un rumore assordante e una densa nuvola di gas di scarico. Ecco, quando vedo Landini mi viene in mente quello: il ‘Landini Testa Calda’, un pezzo di archeologia industriale di un mondo che non esiste più.

Ora mio punto di vista! Se ci sono 8 mld piuttosto che ridurre l’Irap alle imprese, ridurrei le tasse a chi le ha sempre pagate (i lavoratori dipendenti e pensionati) e che da anni aspetta una riduzione consistente. I soldi verrebbero poi spesi aumentando i consumi. Chi ci dice che le imprese i soldi risparmiati li userebbero per investire ed assumere invece che pagare dividendi più alti? Gli sprechi dello Stato ci costano 200 miliardi all’anno, il doppio dell’evasione…Non se ne parla più? La risposta sarebbe una più efficace lotta all’evasione fiscale. Ma la lobby degli evasori fiscali è potentissima e temuta. Oggi si è evidenziato con le concessioni demaniali.

La CGIL è contraria al taglio IRAP perché, dice, “ridurrebbe la spesa sanitaria”. Ma si tratta di un’informazione falsa. Se fosse così infatti, non servirebbe copertura finanziaria sul bilancio dello Stato: se tasse e spesa diminuiscono di pari importo, infatti, non ci sono effetti su deficit e quindi non serve trovare copertura.

Invece un eventuale taglio IRAP sarebbe coperto dal margine fiscale già stanziato (gli 8 mld, in tutto o in parte). Quindi l’utilizzo della copertura in deficit assicura automaticamente che non c’è bisogno di ridurre la spesa che quell’imposta va – in minima parte – a finanziare

Io non so se questa operazione si farà o meno , e certo si può essere favorevoli o contrari per mille ragioni (io ho la mia opinione, che non è rilevante in questo momento).

Ma mentre riflettiamo e discutiamo, sarebbe meglio evitare bugie e falsi allarmismi.

PS: Landini, da bravo antidemocratico, ignora i meccanismi costituzionali e pensa di imporre la sua linea con l’arma finale: lo sciopero generale!

Ovviamente pura fuffa populista.

I sindacalisti dovrebbero sapere (e lo sanno ma non fa gioco mediatico) che l’iter parlamentare prevede una serie di step:

1) Il Governo vara una ddl con la legge di bilancio (iter previsto dalla legge 163 del 2016) entro il 15/10 di ogni anno. L’anno scorso Conte e Gualtieri sforarono di quasi 2 mesi, quest’anno Draghi/Franco hanno sforato di un paio di settimane, con grande disappunto del PcD).

2) Poi inizia l’iter parlamentare, dal 2/1 di quest’anno si fanno le audizioni delle principali istituzioni, dall’Istat alla Banca d’Italia, comprese le parti sociali e tutte le categorie. Normalmente il ciclo di audizioni termina con il Ministro dell’Economia Daniele Franco.

3) Terminate le audizioni (che per Landini sembra siano solo dei bla bla bla, da buon gretino), un ramo del parlamento approva il DDL che, poi, passa all’altra camera.

Quindi, Confindustria e sindacati avranno modo di presentare le proprie proposte nel luogo deputato, ovverosia il Parlamento.

Fossimo in un paese dove si rispettano le forme e le procedure democratiche, e non un paese dal passato e dal presente corporativo, le cose funzionerebbero così.

Poi Landini & C. hanno una visione diversa, e lo sappiamo, per loro la democrazia è un optional da usare solo quando serve, per il resto valgono le piazze.

La CGIL è contraria al taglio IRAP perché, dice, “ridurrebbe la spesa sanitaria”. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo