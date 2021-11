Il caso Open racconta la politica che ha scelto di vivere la zona grigia. Reati o no, la fondazione di Renzi è figlia dell’ambiguità nel sistema dei finanziamenti.

Reati o no – è ovviamente lecito – sarà la magistratura a dire se sono colpevoli ecc. ecc.. Questo non è un articolo né si tratta di un giornalista. Ha costruito un teorema su fatti di cui non sa nulla, riconosce la liceità, e da giudizi prima della magistratura. Che si tratti di Renzi o di Pippo Pluto o Paperino è come il giornalismo italiano non ragiona su fatti ma secondo le proprie convinzioni, che siano giuste o sbagliate, reali o fantasiose, anticipate o no conta assolutamente zero. Poi hanno pure la faccia di offendersi. Che pena.

Parlare del caso Open senza vedere il problema principale: un pezzo di Magistratura che da 30 anni agisce come un partito politico, come dimostrano le innumerevoli inchieste finite in archiviazione o con ”il fatto non sussiste”… e come dimostrano le innumerevoli inchieste… mai fatte ! Certo visto come siamo conciati, Dipende sempre se il pezzo di magistratura che agisce come un partito politico sia l’ inquirente oppure il giudicante . Oppure tutti e due . Perché anche troppe assoluzioni sono politiche. Ma il tempo e galantuomo e restituisce tutto a tutti.

A chi sostiene che: Renzi è fuori dalla politica perché ormai si dedica soprattutto agli affari suoi e non è inoltre serio che un senatore della Repubblica IN CARICA, cioè un rappresentante della Nazione, possa lavorare per uno stato estero, in questo caso fondazioni statali arabe

A parte il fatto che l’essere Renzi fuori dalla politica è solo una VOSTRA pia illusione, mi (e vi) chiedo cosa c’entri il vostro discorso con l’articolo…

Ma anche volendo rimanere al tema dell’articolo fatico a capire cosa si stia imputando esattamente al rignanese… e me lo chiedo sia da un punto di vista etico che giudiziario (per il secondo una qualche risposta prima o poi dovrà arrivare; per il primo a me pare solo un oceano di fuffa: ci sono i gruppi di pressioni che finanziano la politica? E ricordatevi che gli affari non li fa con Bin Laden ma con una nazione che a pieno titolo fa parte del G20, di cui ora l’Italia ha la presidenza ma la precedente era proprio dell’Arabia Saudita. La scorsa settimana la delegazione saudita era a Roma al tavolo assieme a Italia, USA, UK, Germania, Francia e il resto delle grandi nazioni sviluppate. Quello che voi dite è quindi ridicolo: non si possono criticare i sauditi solo quando ci va Renzi e poi tenerseli a pieno titolo, e senza fiatare, nel G20.

Quando la smetterete di vedere le cose a senso unico sarà sempre troppo tardi.

Tutti i politici hanno fondazioni o onlus di riferimento, a cui dedicano tempo e finanziamenti. Renzi è più bravo di altri in questo e da fastidio. E’ la stessa ideologia che ha portato settori della magistratura ad attaccare incessantemente Berlusconi. Le leggi italiane in materia sono opache, ipocrite e mal scritte e tutto questo lascia il campo all’azione penale. In Italia l’equilibrio di poteri si raggiunge lasciando tutto un po’ nell’incertezza e nel vago di modo che di volta in volta il politico, il magistrato o il ministro possano sconfinare in un eterno gioco di guardie e ladri in cui ognuno tiene l’altro mentre cerca di buttarlo giù dalla torre per rimanerci lui.

Ma le cattive abitudini restano…..DITE!

E quali sarebbero le cattive abitudini? Che le lobby provino ad influenzare la poitica finanziandola? Trarre vantaggio personale dalla propria notorietà (solo perché raggiunta grazie alla politica) o dalle proprie capacità?

Codeste abitudini divengono cattive, cioè vanno a detrimento dell’interesse generale (che però, si badi bene, spesso passa anche attraverso interessi particolari…), quando si ha il rovesciamento mezzi-fini: cioè quando si inizia ad operare in politica per ottenere quei vantaggi/finanziamenti piuttosto che il contrario.

Ecco, quando vedrò quel ribaltamento smetterò di sostenere Renzi; fin quando non lo vedrò penserò invece che certe accuse siano dettate da moralismo e/o invidia e/o volontà di abbattere l’avversario.

Ma cè un altro punto

Oggi, con gli scandali che hanno toccato una certa magistratura, la tecnica propagsandistica del “PD-sistema potere” ha fatto un passo ulteriore.

Dalla “colpevolezza giudiziaria”, come segno distintivo del cattivo comportamento politico, si è passati alla “questione di opportunità”.

Tradotto: “va bene, non è reato, consideriamo la persona innocente come vuole la Costituzione….. ma il comportamento resta comunque politicamente inopportuno, quindi poco serio, ed alla fine esecrabile tanto quanto il reato”

In sostanza, essere rimasti bella legalità, non avendo commesso reati, non basta più.

In questo modo, la propaganda piddina aggira il concetto di “innocenza fino a sentenza definitiva” (art, 27 Cost.) che viene formalmente rispettato, per continuare a gettar fango sugli avversari a suon di inchieste dei suoi giornalisti e delle procure, utiizzando il concetto di “poiliticamente scorretto”, che viene amplificato fino a farlo divenire – nell’immaginario collettivo – di fatto equivalente alla commissione del reato.

Lo scopo, ovviamente, è quello di conservare il sisema giustizialista, di cui il PD si è avvalso a piene mani, per annientare l’avversario di turno.

Il tutto, sostenuto da una macchina propagandistica senza precedenti – facente capo a De Benedetti, Cairo e FCA (oltre al sostanziale controllo della RAI) – di cui questo stesso giornale è un’appendice, tanto da pubblicare notiizie con link diretti al sito di Repubblica.

Questa macchina consente di concentrare il focus su certe notizie “utili”, “sorvolando” su altre più scomode per il PD.

L’obbiettivo del PD peraltro è duplice.

Da un lato, infatti, si continua a colpire come prima, anzi più di prima, facendo finta di essere “rispettosi del dettato costituzionale”.

Dall’altro lato (questo è l’obbiettivo più “subdolo”) tale meccanismo porta l’elettorato a convincersi che in fondo, “il giustizialismo e cosa buona e giusta, perchè i politici “marci” (ovviamente sgraditi al PD) vanno comunque perseguiti”, operando di fatto una “restaurazione” del populismo giustizialista di mani pulite.

In sostanza, questa recrudescenza del “gettar fango” sui “nemici del sistema” (tradotto: chiunque intralci i disegni della segreteria PD, che siano “le destre” oppure Renzi) ha lo scopo di portare il sentimento popolare a “rimpiangere” il giustizialismo.

Non a caso, ultimamente, si è rivisto spesso in TV Piercamillo Davigo, ovviamente con interviste “compiacenti”.

Non a caso Enrico Letta si è espresso contro i referendum sulla magistratura,

E non a caso, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto un risarcimento di un milione di euro per il libro pubblicato da Salusti e Palamara.

Questo fatto (passato sottotraccia dai media) a ben rifletterci è il più grave, perchè è addirittura lo Stato a muoversi come un “regime”, colpendo la pubblicazione di un libro per il solo fatto che “lederebbe l’immagine” dello Stato stesso.

In questo contesto, la riforma Cartabia risuta perfettamente funzionale agli scopi del PD.

Non si è reintrodotta l’ originaria prescrizione del reato – già ampiamente utilizzata come “sentenza definitiva di copevolezza” dell’avversario politico – ma la più debole prescrizione estintiva del processo.

Così, l’avversario prima era “un colpevole che l’ha fa fatta franca per essere riuscito a farsi assolvere”, mentre oggi diviene addirittura “un colpevole che l’ha fatta franca per essere riuscito a non farsi neppure processare”.

Così il PD “plaude” a questa riforma, facendosi passare per il partito che ha “riparato” alle storture della legge Bonafede, mentre ha ottenuto una riforma che addirittura rafforza l’utilizzo delle tecniche propagandistiche basate sul giustizialismo.

Venendo alla questione di Renzi, sono pienamente d’accordo con Lei quando dice che ottenere soldi (in modo trasparente, come è avvenuto) per far politica è cosa ben diversa dal far politica per ottenere soldi.

Ma alla propaganda del PD questo non interessa affatto.

Lo scopo rimane quello di infangare il “nemico Renzi” in qualsiasi modo, facendolo passare per “il politico che ha preso soldi”.

E se poi c’è di mezzo un volo su un jet privato, niente di meglio per eccitare la fantasia forcaiola popolare.

E con le “pulsioni forcaiole” non v’è ragionamento sensato che tenga,

Ora, il PD ha raggiunto l’ obbiettivo di imprimere un altro indelebile “marchio” sul nemico Renzi…. e questo marchio il nostro “ghibellino” non se lo leverà più.

Questo caso tra qualche giorno uscirà dai radar mediatici…. ma rimane comunque nel cassetto, pronto per essere tirato fuori al momento opportuno, a beneficio delle “tifoserie” post-comuniste.

E allora, quando servirà al PD, Renzi tornerà ad essere (tra le altre “brutture” già attribuitegi) anche “l’uomo che ha volato sul jet privato a spese dei cittadini”.

Vi invito a riflettere su cosa intendo, quando definisco il PD di Enrico Letta un partito di pericolosi “post-comunisti” .

Reati o no – è ovviamente lecito – sarà la magistratura a dire se sono colpevoli ecc. ecc.. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo