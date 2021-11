Adesso a Renzi infiliamogli anche una videocamera nel bagno,

Matteo Renzi sta subendo un trattamento contrario ai diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. Difenderli significa preservare anche chi è più vulnerabile e ha meno strumenti di noi per tutelarsi.

Perchè quando parte la slavina, poi può travolgere tutti. #iostoconRenzi

Reputo una cosa orrenda (l’ennesima) quella compiuta dal Fatto. Ciò che fa Renzi appartiene alla sua sfera personale. Mi pare che anche se ha altre attività, la sua attività parlamentare non sia in discussione (vero Giuseppi ?), e che quindi non sia un assenteista rubastipendio. Molti leader tipo Berlusconi, per altri motivi, hanno lavorato dando la linea senza fisicamente essere presenti. La cosa assurda, successa a tutti da Bettino in poi, è l’accanimento mediatico giudiziario se si esce dal seminato. Si sono un renziano, ma e me ne vanto W Renzi.

Ovviamente non è una notizia. Ma al Farto Quotidiano le notizie non interessano. Sanno bene che basta pubblicare l’estratto conto di Renzi per aizzare i famelici dell’odio – e questo è lo scopo. Quanto alle procure che passano queste ” notizie” ai giornali, sono una vergogna nazionale. Gli attacchi che ha subito Renzi in questi anni hanno qualcosa di disumano. Venivano dai grilli e dal Farto – e pazienza. Quello che trovo dolorosamente ripugnante sono stati gli attacchi del PD. L’episodio Zan, dove hanno trasferito su Renzi la propria sciatteria politica, e stato troppo. )Viene semplicemente da vomitare nel vedere questo accanimento contro qualsiasi cosa faccia Renzi evitando accuratamente di vedere “le travi” negli occhi altrui.

Questi banditi del Fatto Quotidiano vogliono far pagare a Renzi, col supporto di “certe” procure, la marea di cause civili perse per diffamazione, l’ultima delle quali pochi giorni fa (30.000 euro!) ma che i giornali non riportano. E vogliono anche fargli pagare l’ultima denuncia fatta da Renzi sul ripianamento dei buchi dell’Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani che ha ottenuto di essere “salvato” dall’INPS. Cioé il trattamento pensionistico privilegiato dei giornalisti viene pagato dalla fiscalità generale, ovvero tutti noi. E anche qui neanche una riga di informazione dai giornali …per finire voi gente do GRULLANDIA&PDOTI siete talmente accecati che non vi rende conto della estrema gravità di ciò che è accaduto. Fa ridere la legge sulla privacy se poi qualsiasi bandito può impunemente spiattellare i fatti PRIVATI (ripeto: privati!) di una persona. Ancora più ridicolo è il comportamento della Procura che in barba alle leggi esistenti dà libero accesso ad atti di indagini che dovrebbero rimanere riservati PER LEGGE.

Solo un incosciente non si rende conto che qualsiasi cittadino può essere sottoposto a questo “trattamento” a discrezione di un PM o di un pennivendolo.

Siete stati allevati per odiare e reagite come i pupazzetti a molla che al solo sentire il nome di Renzi scattano. Che squallore!