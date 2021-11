Fondazione Open: Crosetto, ‘inaccettabile acconsentire si calpestino così diritti’

“Quando acconsenti che calpestino i diritti o la libertà del tuo avversario o anche di un tuo nemico, prima o poi calpesteranno anche i tuoi diritti e la tua libertà. Non è più possibile accettare ancora l’associazione tra alcuni giornalisti e magistrati, per uccidere loro nemici”. Così Guido Crosetto su twitter.

QUANDO LA MISURA E’ COLMA ANCHE GLI AVVERSARI PIU’ DISTANTI MA ONESTI NON RIESCONO A STARE INDIFFERENTI

Grazie Crosetto ammiro l’onestà .Un uomo di cui avere stima. Sinceramente mi chiedo come una persona così intellettualmente onesta, come Crosetto, possa stare con Salvini e Meloni!

COMUNQUE: I politici seri come CROSETTO DOVREBBERO ALZARE LE VOCE SU QUESTI EPISODI .INVECE VIENE USATA PER DENIGRARE GLI AVVERSARI …QUESTA NON È POLITICA DEMOCRAZIA O LIBERTÀ DI STAMPA QUESTO SI CHIAMA LINCIAGGIO MEDIATICO …LA COSA CHE PIÙ DA FASTIDIO È CHE A PUBBLICARE LA VITA PRIVATA DEI POLITICI CHE GLI STANNO.SULLE BIGLIE SIA UN DIRETTORE PLURI PREGIUDICATO DIFFAMATORE ..Che schifo. Siamo in balia di un manipolo di delinquenti che calpesta regole, diritti e principi di civiltà giuridica oltre che di etica professionale senza che chi di dovere intervenga per ripristinare quella legalità che questo paese, patria del diritto e della civiltà occidentale, Chi di dovere intervenga per porvi un freno.

