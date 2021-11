Fondazione Open: Paita (Iv), ‘contro Renzi barbarie giornalistica’

La pubblicazione di informazioni personali di Matteo Renzi rappresenta un punto di non ritorno nella violazione dei principi privacy e della riservatezza, una vera e propria barbarie giornalistica.

Stupisce che nessuno si renda conto della gravità di violazioni che fanno strame dei principi della nostra Costituzione. Gli articoli contro Matteo Renzi hanno rotto un argine e dovrebbero se allarmare tutti. Tutti dovrebbero riflettere sulla gravità della situazione. #iostoconRenzi.

Mentre CALENDA SOLIDARIZZANDO CON RENZI DICE. “Questo articolo de il Fatto è ripugnante. Rimarremo una democrazia liberale incompiuta fintanto che queste cose continueranno ad accadere. Irresponsabile la magistratura e il giornale. Violato ogni principio di privacy e decenza”. Così Carlo Calenda postando l’articolo del Fatto su Matteo Renzi.

“Il Tempo é Galantuomo” MA! Sarà molto difficile ottenere che i colpevoli siano individuati colpiti ed eventualmente rimossi dai loro incarichi, ma è la via Giudiziaria Civile e Penale la strada da percorrere. Ed è l’unica. Renzi, è pazzesco ciò che ti stanno facendo, sono andati oltre qualunque legge, mandali in galera, non fermarti, noi siamo con te! Tutti con te, semmai più determinati che mai. Tu sei il nostro Leader, il più grande mai esistito. Un genio della politica, una mente illuminata, un animo generoso. Questi calunniatori sono melma. Non perdonare a nessuno ciò che ti stanno facendo. Non potendo attaccarti sulle verità che hai scritto nel libro ( nessuno ha potuto denunciarti pur avendo fatto nomi e cognomi perché dicevi la verità), ti attaccano in questa maniera ignobile e fuori legge. NON MOLLARE RENZI, NOI TUTTI CON TE PIU’ CHE MAI !!!

