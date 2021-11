Il Fatto Quotidiano pubblica l’estratto dal conto corrente di un senatore, passato illegalmente da atti istruttori della Procura. Forse non tutti si rendono conto che non è in ballo il futuro di Matteo Renzi. Sono in ballo la democrazia e la Costituzione

#iostoconRenzi. Hanno messo online il mio conto corrente, violando Costituzione e Leggi.

Hanno scelto come testimone dell’accusa penale un avversario politico.

Hanno captato comunicazioni e intercettazioni con un metodo che è stato contestato persino dalla Cassazione.

Da anni spendono centinaia di migliaia di euro e impiegano decine di finanzieri per una caccia all‘uomo teorizzata dalla corrente dei giudici di Magistratura Democratica come la stretta di un “cordone sanitario attorno al senatore Renzi.”

Quello che sta accadendo dovrebbe indignare l’opinione pubblica, i media, gli avversari politici. Non i miei amici. Perché i miei amici sanno che vicende come queste non mi impauriscono ma anzi mi danno la carica per rilanciare.

Mi aspetta una lunga battaglia in sede civile e penale per ottenere il risarcimento che merito. La farò con tenacia e metodo, passo dopo passo, senza rabbia. Non ho nulla da temere ed anzi la pubblicazione incivile di questi documenti non fa che confermare la mia trasparenza e correttezza.

Ma in sede politica spero che qualcuno rifletta sul fatto che ciò che sta accadendo a me è una reiterata violazione di legge che fa male alle Istituzioni.

A chi in queste ore mi sta mostrando affetto va il mio grazie più sincero. Vi voglio bene e vi aspetto alla Leopolda con il sorriso di chi non si è stancato di lottare.

Buon weekend



++NOTA UFFICIO STAMPA MATTEO RENZI++

“Il senatore Renzi ha dato mandato ai propri legali di agire in tutte le sedi istituzionali per verificare la correttezza delle acquisizioni e delle pubblicazioni di queste ore. Il senatore Renzi prende atto della violazione reiterata di precetti costituzionali e di norme di legge nel silenzio di larga parte della pubblica opinione. E conferma il proprio by impegno per ottenere giustizia sia in sede civile che penale”

#iostoconRenzi

Quanto accade in queste ore per il passaggio di fatti personali tra procura e giornali è in commentabile in qualsiasi Paese si ritenga civile. Bene ha fatto Matteo Renzi a chiedere in tutte le sedi l’individuazione delle responsabilità e la pena per chi commette reati certi nei suoi confronti. #iostoconRenzi.

Matteo non mollare mai!!

Questi esseri patiranno le pene dell’inferno perché hanno superato ogni limite di decenza. Chi è avvezzo alla politica sa che bisogna sedersi sulla riva del fiume ed aspettare . Aspettare anche tutti quei codardi che non hanno proferito parola, a partire dai tuoi “amici di base riformista” (a parte qualche eccezione) per arrivare ai leader nazionali con Letta in testa.

Questi pm hanno superato ogni limite. La presidente del senato si è rilevata inadeguata al ruolo perché hanno violato la privacy di un senatore. Colpo su colpo. Siamo in tanti a darti una mano.

Avanti sempre!

