Giuseppi è finita la pacchia. Agcom, Lega e M5S spopolano nei Tg Rai: mai nessun governo ha avuto così tanto spazio. Neanche si rende conto della gaffe politica che ha fatto. Insiste, vuole promuovere un referendum sulla Rai. Mi sa che Casalino ha esaurito le batterie. Non si era mai visto un leader di partito protestare contro la lottizzazione dei tg Rai perché non sarebbe riuscito a lottizzare anche lui. Conte, che per tre anni ha usato il servizio pubblico come un suo megafono personale, entra nel guinness dei primati degli autogol politici.

Se il Movimento 5 stelle avesse davvero voluto opporsi alla spartizione, perché non lo ha mai detto prima delle nomine annunciate oggi? Perché non hanno aderito all’appello lanciato nei giorni scorsi da Italia Viva per avere direttori di garanzia? PERCHE. Avvocato non saprebbe cosa rispondere… dopo tutte le balle raccontate, gli show fatti a beneficio dei suoi compari di merende! Senta se se ne torna a lavorare e smette di prendere per il culo i pesci che abboccano alle sue falsità e se riesce a far ritirare anche tutti i suoi avversari politici che fanno lo stesso il popolo le sarà grato!

E pensare che, appena eletti, i grillini rifiutavano di andare in TV e tuonavano ”apriremo il Parlamento come una scatola di tonno”… non sapevano, e certamente nessuno poteva prevedere che il tonno -”inscatolato” da Renzi e Italia Viva- erano loro stessi.

Conte non disperare ci sono sempre la Gruber e Travaglio ultima modifica: da

