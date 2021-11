LE MENTI MIGLIORI ALLA LEOPOLDA

I GRANDI STANNO COI GRANDI, NON È UNA QUESTIONE DI SCELTA, È UNA COSA NATURALE. È COME L’ACQUA CHE SE C’È UNA PENDENZA SI DIRIGE AUTOMATICAMENTE VERSO LA PENDENZA!

TOP DI OSPITI ALLA LEOPOLDA

#Burioni “non ero solo contro in #novax, c’eri tu Matteo”

#Malagò “Grazie Matteo per avere difeso il CONI, durante il governo Conte1”

#Giani “La Leopolda è il luogo dell’innovazione e questa gente ha sempre sviluppato idee che hanno contribuito al bene del Paese, importantissima la vostra presenza in regione al mio fianco”

TUTTI ENTUSIASTI DELLE NOSTRE MOSSE CHE HANNO PORTATO AL #GOVERNODRAGHI

Tante personalità che ci ringraziano per il nostro modo di fare politica.

