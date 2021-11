Quanto mi piacerebbe Cassese prossimo presidente della repubblica. Ma temo è un sogno o un’illusione, con la banda bassotti in maggioranza chi lo vota in parlamento, in Italia sono pochi a volere i giusti la maggior parte vuole gli utili meglio se anche idioti.

È un grande perché dopo averlo sentito non rimani perplesso ma soddisfatto.

SI: Cassese è l’unico o uno dei pochi che ha il coraggio di dire le verità !! Mi piacerebbe Presidente della Repubblica e Draghi presidente del consiglio!

L'indipendenza è diventata auto-governo, c'è uno Stato nello Stato

