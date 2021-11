RadioLeopolda&IV: è e sarà sempre di più la casa di chi crede nella buona politica!

L’invidia è un’emozione complessa ed è caratterizzata da sentimenti di mancanza, ostilità, rancore, senso di inferiorità e rivalità. L’impulso originario è il desiderio di possedere un bene, una qualità oppure una condizione che il soggetto confronta con chi la possiede. L’invidia è quindi un sentimento di ostilità verso chi ha un qualcosa che il soggetto crede di non avere. Tuttavia non bisogna confonderla con il semplice desiderare, infatti “l’invidiare” è legato al sentimento di rivalità verso il prossimo. Il fatto che qualcun altro possieda un qualcosa oppure abbia una qualità in più genera un senso di mancanza, inferiorità e inadeguatezza. Detto ciò si capisce che alla base dell’invidia ci sia una mancanza, o per meglio dire la percezione di una mancanza. Queste carenze personali percepite sono in grado di sminuire la propria persona, aumentando così il senso di inferiorità. E QUESTA E L’ANALISI DEI DENIGRATORI DI RENZI. E L’HO FATTA PER VOI CITTADINI PDOTI GRULLI E GIORNALAI. NON OFFENDETEVI RENZI. Può piacere oppure no….però al momento è l’unico vero politico che ci sia.