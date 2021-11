De Angelis. Hai una certa abilità nel trovare preziosismi verbali per poi pubblicare dei concetti totalmente sballati. Verrebbe da ridere, se non ci fosse da piangere.

La Leopolda del rancore e della fuoriuscita dal centrosinistra. Manca l’Italia reale. Renzi fa un discorso politicista il cui senso è: mani libere sul Quirinale e sul futuro. Di By Alessandro De Angelis

“La seconda parola è “rancore” “C’è qualcosa davvero che attiene più a Freud che alla politica” Le frasi citate si addicono di più a chi ha scritto questo articolo. Si conosce la posizione politica del giornalista, ma ignorare tutto ciò che è avvenuto alla Leopolda per concentrarsi sulla psicologia individuale significa far parte senza se, senza ma, senza forse e soprattutto senza etica alla macchina del fango che colpisce la persona, non il politico. Hanno parlato Sabino Cassese, il sindaco Sala, l`imprenditore che vuole dividere gli utili con i dipendenti e tanti altri….ma a De Angelis interessa gettare terra bagnata su Renzi.

Capisco che De Angelis debba guadagnarsi la pagnotta dal suo dante causa, ma tentare di prendere per i fondelli mi sembra francamente eccessivo. Questa Leopolda è stata riempita di politica, anzi dirò di più: sono emerse scelte dove gli altri stanno ancora al “si, forse, vedremo, chissà”.

Lui lamenta che non si sia parlato di covid? Falso: è stato detto a chiare lettere che IV è per il lockdown all’austriaca, solo per i no-vax. Chi altri è stato così deciso? E’ stato detto anche che, per IV, c’è una cosa su cui non si concorda con Draghi, ed è il fatto che per IV il MES serva, eccome, per dare una forte spinta al potenziamento della sanità. L’Italia c’è stata, eccome. Si è soprattutto parlato del suo futuro, ovvero i giovani. Si è detto che la chiave per consolidare il paese è la cultura. Ci sono stati i sindaci, ovvero le colonne portanti della politica italiana, e tante altre cose sono state dette ed elaborate.

Per carità, si può essere d’accordo o meno, ma l’articolo è la solita caricatura stantìa costruita sulla psicologia del personaggio; di politico è De Angelis che non vuole metterci nulla, ed è falsissimo dire che non ci sia stato nulla.

Patetico è poi il suo passaggio sulla “ossessione” per D’Alema e Bersani. Qui se c’è stata e c’è un’ossessione è quella per Renzi; a sentire un certo giornalismo (ed a leggere certi patetici commenti) sembra che la salvezza della nazione passi per l’eliminazione di Renzi (e, purtroppo, per qualcuno non sembra sarebbe sufficiente neanche quella soltanto politica). Non conviene stuzzicare Renzi perché alla ossessione contro di lui non si tira indietro a rispondere per le rime. E non si tira indietro nel palesare i giochini e le manovrine in corso da parte di PD e Conte da una parte, e Salvini e Meloni dall’altra

La realtà è che Renzi è inafferrabile ed è stata una tattica, estremamente malaccorta quella di aver tentato con ogni mezzo di toglierlo dalla scena politica. Quella “cosa” che qualcuno definisce “centro” fa un terrore matto soprattutto al PD, perché è l’unica cosa che è in grado di scompaginargli tutti i piani e riportargli alla mente la bruciante sconfitta della “gioiosa macchina da guerra”. Ma chi semina vento è destinato inevitabilmente a raccogliere tempesta. Se invece ritornasse un minimo sindacale di buon senso si raccoglierebbe quello che un personaggio di spicco del PD ha detto in quella sede, ovvero Beppe Sala, mettendo non poco in imbarazzo il PD.

Ma ce pure chi caro De Angelis pone questioni politiche e non si limita a fare battutine da adolescente. Esternando che a molti capire dove, come e con chi IV vorrebbe guidare il paese, io sono tra quelli, ho votato per la sua riforma costituzionale anche se pasticciata da molti compromessi, dopo la fine del suo governo credo si sia dedicato a piccole vendette personali e ai desiderata dei suoi finanziatori senza un disegno preciso, temo il suo temo o stia per scadere e i enigma resterà tale almeno per me, oltretutto lo vedo molto provato emotivamente e un periodo lontano dai riflettori gli farà bene.

Ed è un piacere rispondere a chi pone questioni politiche e non si limita a fare battutine da adolescente.

Non so se e quanto lei abbia seguito i lavori della Leopolda. Io ne ho seguita una parte sola ma mi è bastato. C’è stato ad esempio un imprenditore, che fattura 10 miliardi l’anno, che ha parlato di una maniera innovativa di relazioni sindacali basata sulla partecipazione dei lavoratori agli utili aziendali: più si fattura e più il lavoratore guadagna. Coinvolgere il lavoratore nelle scelte e nelle sorti aziendali è anche un modo meno spersonalizzante di considerare il rapporto di lavoro. Questo è un esempio di come IV concepisca la politica. Il “riformismo” è proprio uscire dalle gabbie ideologiche, come quelle che vedono ancora contrapposti maestranze e imprenditori. Si parla di difesa “attiva” del posto di lavoro e non difesa passiva coi soliti strumenti (cassa integrazione e altro). Ovviamente io sto notevolmente semplificando un problema molto articolato per motivi di spazio.

C’è stata poi un’ampia ed articolata discussione sul tema giustizia che ha visto interventi più che qualificati del Prof. Cassese, emerito costituzionalista, e del giudice veneziano Nordio. Quest’ultimo ha sottolineato come lo strapotere dei PM sia un’anomalia tutta italiana che non ha riscontro in nessuna parte del mondo civile. Certamente si è parlato anche dell’affare “Open” ma se lei avrà la precauzione di sgombrare la mente dai pregiudizi si accorgerà, dalle vicende che seguiranno, come ci siano state delle palesi anomalie in quello che è successo, in particolare in relazione agli articoli 68 e 111 della Costituzione ed alla legge 140 del 2003.Più che farle le vendette, Renzi le ha subite. Lei, come me, ha votato “si” al referendum e non credo quindi che abbia brindato alla sua sconfitta. Eppure c’è stato nel suo stesso partito chi l’ha fatto, esempio 8unico nella storia repubblicana! Il suo riferimento ai “desiderata dei finanziatori”, poi, andrebbe quantomeno precisato. Detta così è un’illazione bella e buona; se invece lei ha episodi dubbi da citare lo faccia.

Che il tempo di Renzi stia per scadere io francamente non lo so e neanche mi interessa. Se non ci sarà lui e ci sarà qualcun altro a portare avanti istanze realmente riformiste per me non cambierà nulla. Che poi lui sia provato non lo escluderei: chiunque alle sue condizioni, bombardato quotidianamente da certa stampa priva di qualsiasi cognizione di cosa sia la deontologia professionale, credo che metterebbe a dura prova chiunque.

Ma quindi De Angelis che si fa? Dobbiamo prenderci il PD così com’è e sorbirci un’ altra stagione manettara, moralista d’accatto e con in pancia gli ultimi rantoli grillini? E’ così che il PD pensa di vincere le elezioni? lei voti chi vuole, ne ha tutto il diritto. Io voterò chi voglio, ne ho tutto il diritto. Mi permetta solo di suggerirle di abbandonare il solito bla-bla-bla Renzi è di destra il PD è di sinistra, ecc. Lei mi parla di Micciché e fa finta di non sapere in Puglia con chi si è alleato Emiliano del PD? Ma veramente pensa che io sia uno sprovveduto? A Milano Beppe Sala ha vinto alla grande anche coi voti di IV e SENZA i voti di M5S. A Siena Letta è stato votato grazie ai voti di IV; queste cose lei le sa o le ignora?

Faccia come vuole, ma se lei ragiona ancora con la mentalità del secolo scorso stia pur sicuro che si perderà il meglio di quello che sta succedendo.

De Angelis concludendo le chiedo: è nato prima l’uovo o la gallina? Direi che più che disquisire del sesso degli angeli, conviene entrare nel merito delle questioni.

La Leopolda è l’ultima tappa di un percorso che è iniziato (male, molto male) quando qualcuno nel PD si è messo in testa di sventolare la bandiera “o Conte o morte”. Ricorda? E ricorda quando da dentro al PD si dava dell’incosciente a Renzi a causa del suo smarcamento dal governo giallo-rosso? Fu accusato (anche da dentro al PD) di essere solo a caccia di poltrone. Sembrava dovesse venire giù il mondo; alluvioni e catastrofi varie se si fosse fatto cadere il governo “in piena pandemia!”, lo ricorda? Beh, DeA, non solo Renzi non ha guadagnato alcuna poltrona; non solo non è crollato nulla ma oggi stiamo molto meglio, come nazione, rispetto a gennaio scorso. E a fronte di ciò nel PD non trovano di meglio da fare di accusarlo di “spostarsi a destra”. E’ Renzi che se ne vuole andare? Io ho più di qualche dubbio. Renzi anche alla Leopolda ha ribadito con chiarezza cristallina che IV non abbraccerà MAI la causa sovranista di Salvini e Meloni ma, altrettanto chiaramente, ha ribadito che non abbraccerà mai il populismo grillino. Il PD preferisce abbracciarlo? Auguri ..

De Angelis. Hai una certa abilità nel trovare preziosismi verbali per poi pubblicare dei concetti totalmente sballati. Verrebbe da ridere, se non ci fosse da piangere. ultima modifica: da

