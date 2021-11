Peccato….è già’ finita. Arrivederci al prossimo anno.

Si conclude così l’undicesima Leopolda #RadioLeopolda . Idee, proposte e tanti sorrisi.

Questa è la casa dei riformisti, questa è la casa di chi ama la buona politica.

Grazie a tutti, ci vediamo l’anno prossimo!

Il popolo della Leopolda non delude mai: qui si fa Politica, qui si macinano idee, qui si lanciano proposte. La grande partecipazione di quest’anno, dopo due anni di stop causati dalla pandemia, l’affetto dei vecchi e nuovi compagni di strada, mi hanno scaldato il cuore. Sempre al tuo fianco, Matteo.

Quando parla Matteo Renzi non ce n’è per nessuno. Ieri sul caso Open è stato lucidissimo. Un’esposizione dei fatti da 10 e lode. Senza puntare il dito contro nessuno ma raccontando i fatti come sono. Io non né ho di dubbi. Sincero, diretto ,appassionato, non poteva mentire! Mi chiedo sempre come faccia a resistere. Un talento politico di grande spessore culturale, preparato, efficiente, deciso, senza tentennamenti con i forti.. delicato, protettivo, avvolgente, con i deboli. Matteo Renzi ha chiuso la Leopolda con un escursus sulla politica nazionale, Europea, mondiale che non se ne sente in giro. (tutti sono attenti al proprio orticello non guardano al di là del proprio naso)Chi ha orecchie intenda. Ma chi, purtroppo, non ne vuol sapere, gira la faccia dall’altra parte. Quello della Leopolda è un popolo, numeroso, preparato, entusiasta. Come me, a proprie spese, (viaggio, alloggio, cibo) impiegando il proprio tempo hanno fatto testimonianza con presenza, all’appartenenza alla LEOPOLDA. Laboratorio di energia, idee, progetti e sguardo al futuro coltivando la passione e preparazione politica nei giovani. Viva Italia Viva. Siamo quelli del merito di cittadinanza, non del Reddito di cittadinanza. Siamo quelli dell’Europa, non del sovranismo. Siamo quelli della politica, non del populismo. Siamo quelli che. Quando un bambino siriano muore di freddo al confine tra Polonia e Bielorussia perché l’Europa alza un muro, bisogna avere il coraggio di dire che è uno scandalo. Siamo quelli che con Matteo Renzi avevamo portato il PD ad essere vincente in Europa, ora quella casa l’hanno distrutta. Se qualcuno ha nostalgia, tagli il cordone ombelicale con quella gente chiamata DITTA PDOTA #IOSTOCON RENZI #RadioLeopolda.

Peccato….è già’ finita. Arrivederci al prossimo anno. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo