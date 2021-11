Il terrore corre nella stampa.

Ma e banale cari GIORNALAI e soprattutto errato dire che Renzi e Italia Viva si trovano ormai isolati:- La grande partecipazione alla Leopolda dimostra il contrario; ovvero che l’ interesse alla costruzione di un’ area riformista in Italia sta crescendo enormemente e che sono maturi gli spazi e i tempi per sintetizzarla in un impegno comune di contenuti ed anche di punti aggregativi.

La contraddizione insanabile di Calenda è il retro pensiero che lo pervade nel considerare Renzi un ostacolo a un suo progetto personale di essere (se stesso) il principale rappresentante dell’ area riformista.

Area che (invece in maniera plurale) lavora con impegno, serietà e rispetto reciproco alla costruzione di un polo forte e rappresentativo, collocato al centro della politica italiana.

Egli dovrebbe però riflettere prima di bullizzare Renzi (come sta vergognosamente facendo) definendolo “l’ uomo del business”.

I primi due candidati che sono stati eletti nella sua lista a Roma sono iscritti a Italia Viva. Questo vuol dire che Italia Viva (su indicazione di Renzi) ha appoggiato con grande impegno e lealtà la sua lista.

Inoltre significa anche che Italia Viva rappresenta la parte più consistente dello schieramento che ha sostenuto Calenda.

Questo dicono i voti degli eletti e Calenda deve accettarli con rispetto.

Ovvero col rispetto che è dovuto alle varie forze riformiste che si sono battute porta a porta per il successo della sua lista.

Un grande risultato che è merito (non solo di lui) ma in gran parte di chi lo ha sostenuto pur non facendo parte di Azione.