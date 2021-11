Renzi “Noi fedeli. Pd ha abbandonato casa riformista”

“Siamo caduti, ma solo chi striscia non cade. La storia di queste 11 edizioni di ‘Leopolda vedo un incredibile capacità di innovazione”. Lo ha detto il leader e senatore di ‘Italia Viva Matteo Renzi dalla kermesse della ‘Leopolda in svolgimento a Firenze. “Ripartiamo dalle battaglie su cui abbiamo marcato la nostra identità. Noi non abbiamo mai cambiato posizione. Qualcuno deve spiegare perché ha abbandonato gli ideali da cui eravamo partiti. Noi rimaniamo quelli del Jobs act ed industria 4.0, loro strizzano l’occhio ai populisti dei reddito di cittadinanza. Noi non abbiamo firmato i decreti Salvini, non siamo andati con chi andava a braccetto con i gilet gialli. E’ il Pd che ha abbandonato la casa riformista da cui era partita. Noi abbiamo fatto l’operazione contro il Papeete accettando di stare in quella stagione con il M5s prendendo una scatola di Maalox per evitare che fra due mesi fosse avvenuta l’elezione di un presidente della Repubblica sovranista”. E sul Pd, Renzi ha continuato: “Quelli che dal Pd che non siamo in contraddizione con noi stessi, vi ricordo che 10 mesi fa eravate quelli o Conte o morte, e che facevamo le battaglie per una poltrona in più. Ora l’Italia è più al sicuro con Mario Draghi presidente del Consiglio. La discussione sul Centro mi fa venire l’orticaria. Il campo largo? C’era un periodo politico dove il Pd aveva il 40%, non nei sondaggi e l’ha affondata la ditta”. “Penso che nel 2022 – ha aggiunto – si vada a votare. Non decidiamo noi. Penso che sarebbe un errore. La priorità in questo momento sarebbe lavorare sul Pnrr, un’incredibile mole di denari ma non perché li ha portati Conte. Una mole di denari che non avremo per anni”. “Ho l’impressione che i principali leader delle forze politiche italiane, ovvero i leader di Lega, Movimento cinque Stelle, Fratelli d’Italia e Pd, abbiano interesse a votare per interesse politico personale. Dobbiamo essere pronti all’una o l’altra ipotesi” ovvero andare a votare o no nel 2022″.

La profezia di Matteo Renzi: «4 leader egoisti per il voto nel 2022» «Si vince al centro», non il centro nostalgico per il quale il leader di Italia Viva confessa un principio di «orticaria», ma uno spazio nuovo, da costruire come un cantiere «macroniano»

Ci sono «quattro leader egoisti che ci vogliono portare al voto nel 2022», quando invece si dovrebbe pensare alla ricaduta degli investimenti del Pnrr, ma comunque sia Italia Viva è «pronta» e «mai starà né con la destra sovranista nè con i populisti del Movimento Cinquestelle» a differenza del Pd «che si è fatto ubriacare dal beppegrillismo». Matteo Renzi chiude la tre giorni della Leopolda, edizione numero undici – la più identitaria perché «siamo sotto attacco» e forse la più emotiva, con Maria Elena Boschi che parla di sé, della «macchina del fango che ci ha colpito» e si commuove sul palco – lanciando l’idea di un centro «che non è un luogo fisico dove mettere le bandierine, ma uno spazio politico che segna i governi ovunque».

