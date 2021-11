Sei amato, sei odiato, ma devono sapere gli italiani che tu sei Renzi il vero politico italiano Gridalo senza paura è lui il migliore Gridalo Renzi il Riformista. È un orgoglio per tutti NOI far parte della grande famiglia di “ITALIA VIVA” perché si ha la netta sensazione di essere AMICI di persone che non avevi mai conosciuto prima. Bellissimo !!! Grazie MATTEO RENZI. PER sempre. Italia Viva è l’unico partito che può vantare di aver dato una grossa mano al Paese per farlo ripartire. Quale altra forza politica può affermare la stessa cosa senza essere smentita? Nessuna! Ripeto, nessuna. Vale sia per Partiti di sinistra, che all’epoca ossessivamente ripetevano ”o Conte o morte”, che di destra, che chiedevano all’unisono immediato ritorno alle urne. E di cosa veniamo accusati? Aver salvato l’Italia dal baratro! Pazzesco! Solo imbecilli nati possono arrivare a tanto. Con ogni probabilità perché sollecitati da ”politici” che sanno poter contare sulla loro innata stupidità per spargere fango e istigare odio verso Matteo Renzi, Italia Viva e la sua base. Roba da ”galantuomini nati”

Renzi: Tenetevi i sondaggi, lasciateci la #Leopolda.

Matteo Renzi. È molto difficile trovare le parole per definire l’undicesima edizione della Leopolda. In modo monocorde, i commentatori dicono che siamo morti, che siamo arrabbiati, che alle nostre manifestazioni non viene nessuno. Poi si aprono i cancelli della Leopolda e scopriamo le code di persone perbene, innamorate della politica, desiderose di lanciare proposte.

Ma come spiegare (specie a chi non vuole ascoltare) le emozioni che si provano vedendo la Stazione Leopolda così colma di speranza e passione?

Ci dipingono semplicemente come noi non siamo. E chi viene alla Leopolda si immerge nella realtà di questa incredibile comunità. Tenetevi i sondaggi, i talk, le dirette Facebook. Ma lasciateci la gioia di far parte di un popolo di persone in carne e ossa. Che ogni giorno, non solo alla Leopolda, ha la forza di andare a testa alta. Controcorrente.

Anche quest’anno la Leopolda è stata un trionfo di partecipazione politica. E chi c’era lo sa.

Chi ha voglia di continuare a lottare insieme a noi può iscriversi a Italia Viva qui.

Chi vuole rivedere gli interventi può visitare il mio canale You Tube e iscriversi.

Chi vuole darci una mano per sostenere la Leopolda può dare un contributo qui.

Qualche link:

– Il mio intervento finale, con annesso svarione: la Nokia, infatti, è finlandese, non svedese.

– Per chi dice che io non rispondo sulla vicenda Open, ecco tutta la spiegazione minuto per minuto su cosa si sta discutendo.

– Mercoledì 12 gennaio 2022 partirà Radio Leopolda, con la prima trasmissione che sarà la rassegna stampa di Roberto Giachetti.

– Di Arabia Saudita, Autogrill e polemiche sull’opportunità ho parlato a lungo nel libro “ControCorrente” (qui il link per chi desidera acquistarlo). Continuerò a fare conferenze, finché sarà consentito dalla legge. E, sinceramente, mi sfugge il motivo per il quale dovrebbe essere proibito.

– La straordinaria sessione dedicata alla giustizia, con gli interventi di Sabino Cassese, Carlo Nordio, Gian Domenico Caiazza, Enrico Costa, Annamaria Bernardini De Pace, Alessandro Barbano.

Tra i vari interventi, vi segnalo questo di Manfredi Mumolo, 20 anni, già rappresentante d’istituto al Liceo Tasso di Roma. La Leopolda è un grande vivaio. E quelli che ci rottameranno sono già pronti ai nastri di partenza.

