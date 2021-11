Domani è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. E oggi Il Fatto Quotidiano pubblica questa vignetta, offendendo tutte le donne pur di denigrare la Leopolda.

C’è altro da aggiungere su chi ispiri e alimenti l’odio e il fango mediatico?

Lisa Noja

Chissà se le giornaliste di quel giornale o quelle della TV vicine a Travaglio e Padellaro diranno qualcosa. Gruber che fa la femminista…voglio vedé se dice qualcosa…..ma figurati(schifosi). Ripugnanti Lui e tutto il suo gruppo di pseudo giornalisti. Stendiamo un velo pietoso su tutta la redazione del FQ. Tutto questo squallore non si può commentare. Ma! Dove sono le signore della sinistra sinistra? paladine dei diritti? Pensare che Questo Clima di violenza verbale sia stato creato solo da 5S e Lega è riduttivo . Dietro ci sono anche alcuni giornalisti Pdioti . Ma quando si guardano allo specchio la mattina non si sputano in faccia. Ma.I veri coglioni coglioni due o più volte, sono quelli che rincorrono questa gentaglia, PD riflessione profonda ma credo che ormai sia tardi, VOMITEVOLE !!!!!! é uno schiaffo a tutte le ragazze che si impegnano, con sacrificio, merito e competenza, ogni giorno, per smettere di essere oggetti in mano a queste bestie. Mi dispiace per noi, ma soprattutto mi dispiace per chi non riesce a distinguere la decenza dall’indecenza. Oggi siamo noi, domani potrebbe essere qualsiasi altra ragazza, ( anche a loro cara). BASTA odio e schifezze di questo genere. SIAMO PERSONE noi e voi donne, anche voi donne di ITALIA VIVA. P-E-R-S-O-N-E ! ok non e giustificabile ma! Ormai sono disperati! Hanno una fottuta paura il cui nome è VERITÀ. Una volgarità infinita! La considerazione per la donna è evidente! Forza donne, votateli, questo siete per loro!

