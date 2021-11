Scintille Calenda-Italia viva: “Parlate come piccoli Obama mentre Renzi incensa un dittatore” Calenda un Pazzoide e irresponsabile. Questo qui fa proprio paura.

Non ricordo questi toni di @CarloCalenda quando i voti dei candidati di @ItaliaViva hanno consentito alla lista che portava il suo nome di essere la prima di Roma. Non mi interessa metterla sul piano personale: mi interessano i valori, i temi e le proposte che spesso condividiamo.Gennaro Migliore

Ok! è meglio tenere lontano le vipere da Italia Viva. Questo ovunque da sempre vipera resterà vipera ed e meglio tenerlo lontano da IV. Calenda si è comportato come un irriconoscente un bullo ambizioso e incapace ma guarda se sarai tu che AVRAI BISOGNO DI RENZI e non il contrario. Calenda deve mettersi d’accordo con se stesso, una volta è per l’alleanza, e una invece critica Italia Viva e Renzi, secondo le sue convenienze.

Calenda ha sicuramente un accordo con quella parte del PD silenziosa che mal digerisce l’alleanza con i 5s e che non vuole neanche Renzi, i 5s stanno evaporando e Calenda potrà riprendere quel progetto fatto insieme all’ex segretario del pd che riteneva utile la fuoriuscita dal Pd di Calenda per contrastare IV. Si il Calenda è peggio del PD fanno i carini quando gli servono voti poi ti sputano in faccia ,,,creperete di invidia ora BASTA. Calenda deve mettersi d’accordo con se stesso, una volta è per l’alleanza, e una invece critica Italia Viva e Renzi, secondo le sue convenienze.

Questo tipo diI politici amano il potere, e non amano persone che li possono oscurare. Renzi ha molto da fare a combattere con questi arruffa voti che si dimenticano presto da dove può venire un certo consenso. Pazzoide e irresponsabile. Questo qui fa proprio paura. Quando una persona non si vergogna di parlare in un certo modo, con cattiveria e livore è una persona inaffidabile.

Cara IV! capisco che i valori comuni contino ma serve farsi trattare così? Questo qui è talmente bipolare e lunatico che non penso possa essere utile alle cause, per quanto nobili possano essere. Uno che è capace di mollare tutto da un momento all’altro. Cerchiamo di non farci prendere in giro per favore. È da parecchio che assume questi comportamenti. Io nn so come la pensi Renzi, magari incassa senza battere ciglio, apparentemente. Non è spiegabile infatti come non vi sia una risposta o reazione alle puerili esternazioni di questo nuovo sapientone. Aspettiamo e vediamo cosa succede.

Scintille Calenda-Italia viva: “Parlate come piccoli Obama mentre Renzi incensa un dittatore”

Ancora scintille tra Carlo Calenda e Italia viva. Le parole usate dal leader di Azione in tv nei confronti di Matteo Renzi (“non me ne frega niente”) hanno suscitato la replica del deputato di Iv Gennaro Migliore, cui Calenda ha subito risposto con decisione. Il tutto via Twitter. “Non ricordo questi toni di Carlo Calenda quando i voti dei candidati di Italia viva hanno consentito alla lista che portava il suo nome di essere la prima di Roma”, ha scritto sui social Migliore replicando a Calenda.

Immediata è arrivata la risposta del leader di Azione: “Gennaro, quello che ho detto, nel bene e nel male, è rimasto sempre uguale. I candidati a cui fai riferimento hanno preso 3.000 voti su 220.000 e dalla mattina dopo avete raccontato che il risultato di Roma era merito vostro. Ma questo è un punto di comportamento non di sostanza”.

Calenda, in una discussione, prosegue sempre via social: “Il punto politico è altro. Vi siete alleati in 22 comuni con i 5S e strillate dal palco ‘mai con i 5S’. Volete fare ‘Renew Italia’ andando con Micciche’ e c in Sicilia. Parlate come piccoli Obama ma non avete nulla da dire sul vostro capo che va, pagato, a incensare un dittatore”. E poi ancora: “Giustificare incoerenze, giravolte e comportamenti eticamente inaccettabili con la fede cieca nella superiorità del capo, non è politica. E soprattutto non è la politica che interessa noi. Buon viaggio”.

Scintille Calenda-Italia viva: “Parlate come piccoli Obama mentre Renzi incensa un dittatore” Calenda un Pazzoide e irresponsabile. Questo qui fa proprio paura. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo