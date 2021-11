Femminicidi, parla la presidente della Commissione d’inchiesta Valente: «Nelle aule di giustizia troppi stereotipi contro le donne»

La senatrice, alla vigilia della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, presenterà la relazione sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia.

«Contro la violenza maschile serve una rivoluzione culturale e alle donne che denunciano si crede, punto e basta». A dirlo è Valeria Valente, senatrice del Partito democratico che presiede la Commissione di inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere. Nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, presenterà la relazione sulla risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Un lavoro durato più di due anni e che ha coinvolto 23 senatori nell’analisi di indagini e sentenze di 211 casi di femminicidi avvenuti in Italia nel biennio 2017-2018. Ciò che è emerso –Chi ha potuto visionare il rapporto prima della sua pubblicazione – notano che in tutti gli apparati della società italiana si annidano stereotipi di genere che rendono difficile il contrasto al fenomeno.

«Se la violenza di genere è strutturale e costituisce un fenomeno mondiale, legato a ruoli comportamentali imposti – si legge nel documento -, è evidente che l’accettabilità sociale della violenza appartiene innanzitutto all’ambito familiare, sociale e culturale, cosicché il contrasto giudiziario costituisce soltanto l’ultimo anello della catena di un sistema che, complessivamente inteso, ha tollerato e tollera quella violenza». La senatrice Valente, relatrice della relazione, segnala che la presenza di criticità nella risposta giudiziaria ai femminicidi. Occorre «rimuovere quegli stereotipi e pregiudizi che finiscono con attraversare poi anche tutta la filiera degli operatori, quelli del sistema giudiziario certo, quindi giudici, pm, avvocati, consulenti – afferma -. Ma non solo, penso anche ai medici, ai comunicatori, agli educatori stessi. Ci vuole specializzazione e formazione per saper leggere la violenza».