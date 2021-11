La fine dei rivoluzionari all’amatriciana!!!!!!Qualcuno crede ancora alle follie di Grillo, Di Maio e Di Battista e per finire del pagliaccio Conte??

Voi dite che io, Conte, non sono coerente? Che oggi dico una cosa e domani l’altra? Siete tutti in malafede! Basta ipocrisie! I soldi servono (soprattutto adesso che non comando più e Casalino non è sovvenzionato dallo Stato). Ovviamente, noi 5 S continueremo a fare il diavolo a quattro per i quattrini che ricevono gli altri.

La fine dei rivoluzionari all’amatriciana!!!!!!Qualcuno crede ancora alle fole di Grillo, Di Maio e Di Battista??

E gira che ti rigira. siamo arrivati al traguardo, ma si in fondo sono dei bravi ragazzi, hanno fatto i capricci perchè volevano il motorino e oggi hanno capito che in fondo vestire Prada e viaggiare in suv è tanto meglio, …...E fu così che alla fine, i 5stelle aprirono la scatoletta di tonno e ci si chiusero dentro! E vissero, per quel poco che gli rimaneva, felici e contenti…..Finisce così. Questa favola breve e se ne va….Il disco fa click, E vedrete tra un po’ si fermerà………quelli degli anni 60 capiranno….Assolutamente si! A me ricorda molto la storia del leone ed il falegname, presente nella raccolta di fiabe sonore, dove un leone borioso viene rinchiuso in una cassa…e tutto da solo ci entra, blandito e lodato, e si stringe tutto pur di farcisi chiudere dentro. Ha proprio ragione, una similitudine estremamente calzante coi 5stelle la vedo benissimo. Anche la favola della zuppa di sasso! Facciamo un movimento, una cosa diversissima da un partito! Ma si può mettere più di due mandati, come i partiti? Sì, perché no? Possiamo evitare di passare dal voto degli iscritti per prendere le decisioni? Certo! Possiamo prendere il due per mille? Certamente! Nella favola però i personaggi sono molto più simpatici! Boriosi, c……i e mazziati!

CHE SIMPATICO PARTITO o come vuol chiamarsi. Sembra più una squadra di calcio di serie B, quando ci sono più soci che tirano in direzioni diverse e sostituiscono gli allenatori. Oggi hanno pure un Capetto che si è proclamato Avvocato degli Italiani, i quali appena lo seppero incaricarono subito un Avvocato per difendersi dall’Avvocato. Il bello è che non sembra apprezzato neppure dagli altri 2 Capetti, da Luigino e neppure dal CapoComico Garante che ci fa pure le battute sopra.

Quando a volte diciamo che i Sondaggi che ci propinano ci sembrano fatti da Venusiani: Pensa Te, ultimamente con sondaggi su 1100 persone in tutta Italia davano il Conte preferito al (mi pare)46% quale Pres. Consiglio. Visto che negli ultimi 15 anni non ne azzeccano mai una, se noi pensiamo con deduzioni abbastanza logiche che i Grilli saranno ormai al 9%, dopo aver visto all’opera il Conte (sostituito magistralmente dal Renzi per ns. fortuna) a che percentuale pensate che sia nelle preferenze degli Italiani? Mah

Oggi vuol chiedere agli iscritti sulla Piattaforma cosa deve fare. Mia Zia di 81 anni, grande cuoca, ha detto che anche Lei vuole iscriversi fra i Grilli per divertirsi e partecipare a tutte le loro decisioni planetarie e che vuol consigliare Conte a dichiarare Guerra a Orban che non gli resta simpatico. Noi nipoti le abbiamo detto: Ma Zia, tu di politica non capisci niente. Ha risposto: Embeh, neppure Conte Luigino Crimi Castelli Azzolina Raggi ci capiscono niente, ma si divertono un mondo.

La fine dei rivoluzionari all’amatriciana!!!!!!Qualcuno crede ancora alle follie di Grillo, Di Maio e Di Battista e per finire del pagliaccio Conte?? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo