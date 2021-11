«L’etica della magistratura è imprescindibile per la credibilità di un ordine giudiziario, soprattutto in una democrazia». È in corso la cerimonia per il decennale della Scuola superiore della magistratura a Scandicci, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica ha iniziato così il suo discorso, parlando di Giustizia e del ruolo della magistratura: «Le vicende registrate negli ultimi tempi nell’ambito della Magistratura non possono e non devono indebolire l’esercizio della “funzione giustizia” – essenziale per la coesione di una comunità – attività svolta quotidianamente, con serietà, impegno e dedizione, negli uffici giudiziari. Se così non fosse, ne risulterebbero conseguenze assai gravi per l’ordine sociale e nocumento per l’assetto democratico del Paese. Ma occorre un ritrovato rigore»

Avanti con il Presidente della Repubblica Mattarella. Commento quanto mai opportuno, il giorno dopo il rinvio a processo del Magistrato Davigo, bandiera del giustizialismo becero dei 5Scemi.

E allora! Onore al Presidente della Repubblica, però non si possono fare discorsi di circostanza ogni anno e lasciare che le cose rimangano immutate. La magistratura è corrotta e bisogna assolutamente intervenire non più con le parole ma con una legge equa che impedisca lo sciacallaggio e la commistione insana fra la giustizia e la politica. Basta coi bei discorsi vogliamo una giusta riforma che possa ridare ai cittadini fiducia. Il 50% dei cittadini non si fida della Giustizia. Io sono uno fra quelli e vorrei potermi fidare ma non mi fido! e allora dico convinto! Grande Presidente Passiamo Dalle Parole Ai Fatti, Riforme Subito Del C.S.M e Magistratura

