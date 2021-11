Madonna che parto…trigemino….punto! Articolo lungo e prolisso di Uno che ha già fatto molti danni al Paese. Amen

https://www.huffingtonpost.it/entry/una-donna-per-il-quirinale-di-massimo-dalema_it_61a0ca08e4b0451e550667ce?utm_hp_ref=it-homepage Una donna per il Quirinale (di Massimo D’Alema).Primo compito del nuovo capo dello Stato deve essere il consolidamento della stabilità del Governo Draghi Sembra ancora alticcio a causa del troppo spumante stappato quando tutto eccitato festeggiava il fallimento del Referendum promosso dal PD. Non da Renzi in solitaria ma da tutto il Pd attraverso le letture in parlamento. Incarna perfettamente la sinistra del Pd oggi dominante. Madonna lo vorrei tanto anche io ma poi vorrei DRAGHI al governo anche nella prossima legislatura .

Adesso che gli italiani hanno potuto vedere un Capo del governo capace , sicuro, efficiente , come faranno a sopportare mestieranti e oscuri azzeccagarbugli di oscura provenienza ? Quanto a baffino ogni tanto batte un colpo per ricordarci che lui c’è ancora La classe dirigente ITALIANA di destra ha a destra sia il cuore che il portafogli, ma sbraita una supremazia nazionalista (leggi supremazia razziale) che conforta quegli strati sociali più in difficoltà di fronte alla globalizzazione e innovazione tecnologica. La classe dirigente ITALIANA di sinistra invece ha a sinistra il cuore ma il portafogli ben saldo a destra risultando così falsa e ingannevole, in particolare a quegli strati sociali in difficoltà. La solidarietà e la parità o sono vere e tangibili o non sono. Le promesse tradite generano delusione, frustrazione ed estremizzando anche odio. Pace e bene e seve una classe dirigente ITALIANA di centro per consolidare la stabilita del Governo DRAGHI

Detto ciò caro baffino chi andrà al governo fino nel 2023 ? o andiamo ad elezioni anticipate?

O fate un appello di natura religiosa. Andate a Sinistra, troverete il Regno dei Cieli.

Ma prima dovrete transitare dal portone di San Pietro Massimo, il quale vi farà l’esame del sangue.

Se ci sono tracce renziane , sarete precipitati a far compagnia a Lucifero. Se avete tracce grilline, potete passare se vi mettete a novanta gradi, ma non prima di un paio di secoli ( e che saranno mai…) di pentimento in Purgatorio. )(

Manca ormai solo poco più di un anno…. e un anno passa in fretta. E subito dopo l’elezione del P D R, comincerà la campagna elettorale, con tutti i paletti che i partiti metteranno al governo per darsi visibilità. Chi non vuole Draghi PdC, vuole levarselo di torno definitivamente,

Una donna al Quirinale. Una centro riformista progressista, per il popolo e lavoratori. Disuguaglianze e ceti sociali bassi. Proporzionale e stagione di riforme. Identità liberal riformista non ideologia. Passione e azione. E siamo d’accordo su tutto On. D’Alema, da mo. Ci si dia una mossa a sinistra se ci stà . È ora!!!

Articolo lungo e prolisso di Uno che ha già fatto molti danni al Paese.

