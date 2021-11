Gli scontri personali, quotidiani, danneggiano la prospettiva. E inoltre una cosa è l’elezione del capo dello Stato, altro le coalizioni politiche

L’intervento di Davide Serra alla Leopolda, è stato davvero interessante. I grafici che ha presentato sono stati molto utili ed hanno permesso una migliore comprensione dei temi trattati. Un riconoscimento che vale doppio vista la competenza e autorevolezza di chi lo esprime. MATTEO RENZI È UN GIGANTE IN MEZZO A TANTI nanetti I GRANDI LO HANNO GIÀ RICONOSCIUTO E LO DICHIARANO CONVINTI CHE È L’UNICO POLITICO DEGNO DI QUESTO TITOLO! GLI altri, i rosiconi non lo ammetteranno mai! MA È SOLO INVIDIA! GRANDE MATTEO RENZI, GRAZIE I cavalli migliori si vedono al traguardo… Per questo dico e sostengo che.La destra è avanti, e allora si litighi meno e cercate una convergenza per salvare l’TALIA, non i vostri interessi personali.

Vado subito al punto: il centrosinistra, per essere competitivo alle elezioni politiche, ha bisogno di litigare di meno e di utilizzare tutte le forze in campo. Le politiche non somigliano affatto alle elezioni comunali. La destra parte avvantaggiata, torna, a distanza di dieci anni, il bipolarismo. Per vincere c’è bisogno di tutti. Ok il grande centro.

MA! Con il ‘grande centro dovremmo costruire una coalizione che si regga su due gambe: un fronte riformista che erediti l’esperienza di Draghi e la metta politicamente a frutto. Gli scontri personali, quotidiani, danneggiano la prospettiva e provocano solo lo zero virgola in più o in meno nei sondaggi. C’è dell’altro. Una cosa è l’elezione del capo dello Stato, altro le coalizioni politiche. Meglio sarebbe eleggere un presidente della Repubblica condiviso coralmente, garante della ricostruzione post pandemica e fautore di un rapporto equilibrato tra esecutivo e legislativo. Tirare la giacca a Draghi oggi è un errore. Lo si lasci governare e basta, tanto più con la ripresa dei contagi ed i rischi per salute ed economia che aumentano.

Si crei intanto un ‘osservatorio parlamentare’ tra tutti i riformisti, un luogo dove valutare preventivamente i provvedimenti più significativi, proprio quanto Pd, grillini e Leu fanno da tempo. Da cosa nasce cosa.

Gli scontri personali, quotidiani, danneggiano la prospettiva. E inoltre una cosa è l’elezione del capo dello Stato, altro le coalizioni politiche ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo