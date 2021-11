La ciclica polemica che oppone le materie scientifiche a quelle umanistiche non ha mai avuto senso

PS: Si quattro punti ben piantati nell’indeterminazione che non portano a fare un passo avanti, ma sicuramente gratificano chi li ha esposti. Cingolani si è espresso con rozzezza e non senza arroganza, ma ha avuto il pregio di essere concreto, al contrario delle fumisterie di cui l’articolo cita. Alcune anche condivisibili tra l’altro, ma che alla fine lasciano tutto com’è. Penso che irrobustire l’insegnamento della lingua inglese in un’età in cui l’apprendimento linguistico viene più semplice, sarebbe molto auspicabile, così come incentivare l’approccio alle tecnologie, ma non come utenti sebbene come sviluppatori, con tutto quello che ne segue in termini di formazione del proprio armamentario logico e anche di gratificazione di risultato. è ovvio, ci saranno ancora molte occupazioni a basso valore aggiunto tecnologico, ma via via che la cittadella tecnologica allarga i suoi confini ci sarà sempre più bisogno di professionalità formate in grado di operare ai margini e dentro di essa e di interagirci positivamente ed è su queste professionalità che si gioca la competizione internazionale. certo se restiamo a medici, avvocati, badanti, infermieri e psicologi…come per il bonus del 110, c’è il trainante e il trainato. ecco, quando si prova in Italia a mettere in discussione una formazione scolastica basata principalmente sulle professionalità trainate, il congenito conservatorismo della nostra cultura classica insorge come un sol uomo, perché il problema è sempre un altro, in un indeterminato punto di una precedente riforma scolastica o di un rivolgimento politico o di un improvvido arretramento culturale dalle frontiere del crocianesimo più rimasticato. invece che quattro volte, parliamo una volta sola delle guerre puniche dai e magari all’età giusta.